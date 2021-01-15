Economist: Türkiye'de Covid-19 bahanesiyle baskı artıyor

15 Ocak 2021 Cuma, 17:12

Dünyaca ünlü medya kuruluşu The Economist, “Türkiye’de Covid-19 ve baskı” başlıklı bir analiz yayınladı. Analizde, Türkiye’nin gerçek vaka sayılarını açıklamadığı ve bunun yanı sıra, "Kitle İmha Silahlarının Önlenmesi" kanun teklifiyle de sivil toplumun hedef alındığı öne sürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına da yer verilen değerlendirme, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencileri terörist olmakla suçladığının altı çizildi.

"VAKA SAYILARI GİZLENDİ"

Economist'te yayınlanan, Türkiye’deki Covid-19 gündemine ilişkin bir başka analizde şu değerlendirmeler yer aldı:

“Prof. Dr. Şebnem Korur Financı (TTB Merkez Konseyi Başkanı) ve diğer birçok doktor, uzun bir süredir Türk hükümeti tarafından açıklanan Covid-19 rakamlarında çarpıklık olduğunda ısrar ediyorlar. Ülke genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler, resmi olarak duyurulandan çok daha fazla. Vaka sayıları ise şüphe yaratacak derecede düşük. Hükümet kasım ayında, asemptomatik vakaların artık bildirilmeyeceğini açıkladı. Bu da uzmanları haklı çıkardı. Rakamlar yeniden açıklanmaya başlandığında ise vaka sayıları 7 bin 300’den 30 binlere fırladı...”

Economist ayrıca, Financı'nın, itirazları karşısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "terörist" olmakla itham edildiğini vurguladı.

Analizde ayrıca, MHP ve AKP arasındaki ittifaka dikkat çekilerek, "MHP Genel Başkanı Bahçeli sık sık, Türk Tabipler Birliği'nin tasfiye edilmesi çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

‘ 'ARTIK YENİ BİR SİLAHLARI VAR' ’

Economist tarafından yapılan analizde, AKP ve MHP'nin oylarıyla geçen, "Kitle İmha Silahlarının Önlenmesi" kanun teklifine de değinilerek, “Erdoğan ve milliyetçi ortaklarının, karşı oldukları doktorlar ve diğer unsurlara karşı ellerinde yeni bir silahın olduğuna” vurgu yapıldı. "27 Aralık’ta Meclis’ten geçen yasayla birlikte hükümet, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kuruluşlar ve ilgili kuruluşların yerel şubelerini kapatma yetkisine sahip olacak" denildi.

Economist'in analizinde, ”İçişleri Bakanlığı, belirsiz terörizm suçlamasıyla karşı karşıya kalan yönetim kurulu üyelerini görevden alabilecek, mal varlıklarını dondurabilecek, bunların yerlerine kayyım atanmasına ve 'terör finansmanıyla mücadele' adı altında düzenleme yapılmasına izin verebilecek” ifadeleri yer aldı.

BOĞAZİÇİ’NE AKP’Lİ REKTÖR

The Economist aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li kayyım rektör atanması gündemine de değinerek şu değerlendirmede bulundu:

“Erdoğan son olarak, ülkenin saygın üniversitelerinden birine kendisine sadık bir rektör atadıktan sonra protesto etme cüretini gösteren öğrencileri terörist olmakla suçladı. Polis tarafından 45 öğrenci gözaltına alındı. Bazı öğrenciler, polis tarafından yapılan kötü muameleye maruz kaldı."