Eczacı Halit Usluel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eczacılık yapan 68 yaşındaki Halit Usluel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Usluel, yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Halit Usluel'in virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, ailesi ve sağlık çalışanları arasında büyük üzüntü yarattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eczacı olan Halit Usluel, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İKİ AY ÖNCE POZİTİF ÇIKTI
Çorlu ilçesinde Silahtarağa Mahallesi'nde 40 yıldır eczacılık yapan Halit Usluel'in, iki ay önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Usluer, götürüldüğü İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Usluel, yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Halit Usluel'un virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, ailesi ve sağlık çalışanları arasında büyük üzüntü yarattı.
Türk Tabipleri Birliği de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, "Tekirdağ Çorlu'da çalışan Eczacı Halit USLUEL'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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