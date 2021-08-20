Efeler'de ‘sıfır atık’ hamlesi
Efeler Belediyesi’nin “Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin” projesi kapsamında ilçenin 10 farklı noktasında kurulacak mobil atık getirme merkezlerinin ilk ikisi Adnan Menderes ve Fatih mahallelerine yerleştirildi.
Çevre kaynaklarının daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılması için kurulan 7’li mobil atık getirme merkezleri tamamen güneş enerjisi ile çalışıyor. Mobil atık getirme merkezi, kâğıt, karton, plastik, metal, cam, elektronik atık, yağ ve pillerin geri dönüşüme kazandırılabileceği 7 bölmeden oluşuyor.
Mobil Atık Getirme Merkezi’nde inceleme yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “İlçemizde belirleyeceğimiz 10 farklı noktaya atık merkezi kuracağız. Dönüştürülebilir atıklarla diğer atıkları birbirinden ayrıştıracağız. Ekiplerimiz, Efeler’de aylık ortalama 100-110 ton geri dönüştürülebilir atık topluyorlar. Bu merkezlerle birlikte geri dönüştürülebilir atık miktarını ortalama yüzde 15 oranında artırmayı ve katı atık miktarını azaltmayı planlıyoruz” dedi.
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