Ege sularında ölüme terk edilen 158 göçmen kurtarıldı
Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik ekipler tarafından yakalandıktan sonra Türk karasularına geri itilen 158 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 göçmen kurtarıldı.
Boğulma tehlikesi yaşayan ve aralarında çocuklarında olduğu göçmenler, karaya çıkarılarak Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
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