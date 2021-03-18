Ege sularında ölüme terk edilen 158 göçmen kurtarıldı

Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik ekipler tarafından yakalandıktan sonra Türk karasularına geri itilen 158 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
18 Mart 2021 Perşembe, 10:50
Ege sularında ölüme terk edilen 158 göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 158 göçmen kurtarıldı.

Boğulma tehlikesi yaşayan ve aralarında çocuklarında olduğu göçmenler, karaya çıkarılarak Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.


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