21 Ağustos 2020 Cuma, 09:20

17 Ağustossonrası EgeBölgesi’nde yaşanacak depremleriCumhuriyet’in Ege’sine değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, en kısa sürede master planının yapılması gerektiğini belirtti. Sözbilir, “Türkiye’de İstanbul dışındaki hiçbir ilde uygulanabilecek bir deprem master planı yapılamadığından belirli bir tahmin yürütülememektedir. Mesela İzmirili ölçeğinde il merkezi ve ilçelerden geçen ve 6.2 ile 7.1 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip 17 adetfay bulunmaktadır. Fakat bu faylar üzerinde bulunan bina/yapıstoku sayısı ve niteliği bilinmemektedir.Benzer şekilde Manisa ilsınırları içinde 17 ilçeden geçen ve 5.9 ile 7.1 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip 32 adet dirifay vardır. Yaptığımız çalışmalara göre bunlardan sadece Manisa fayı üzerinde 1750 bina bulunmaktadır. Diğerfaylar üzerindeki bina stoku bilinmemektedir.Bunu bilmenin tek yolu 1/1000 ve 1/5000 ölçeğindeki imar haritalarına diri fayların “yüzey faylanması tehlikesi kuşağı ve fay sakınım bandı” kriterlerine göre haritalanması ve bu fay kuşağı ve fay sakınım bandı içinde kalan bina stokunun yerinde-arazide haritaya işlenmesidir” diye konuştu.

Türkiye genelinde 485,İzmir’de 17 fay olduğunu ifade eden Sözbilir, faylardan son 100 yılda 25 tanesinin yıkıcı deprem üreteceğini belirtti. Bu fayların İzmir,Balıkesir, Denizli, Aydın, Muğla ve Manisa’da yerleşim yerlerinden geçtiğini belirterek acil önlem alınmasının şart olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ!

Bölgede oluşacak 7 şiddetinde ve üzerinde bir deprem sonrası tsunami tehlikesi olduğunu anlatan Sözbilir, “Deprem büyüklüğü 7’i aşarsa İzmir’de belli bir zamandan sonra tsunami tehlikesi yaşanabilir. Yaptığımız tsunami modellemelerinde, Girit taraflarında gerçekleşen 7-7 buçuk büyüklüğünde deprem olduğunda, yaklaşık 1.5 saatsonra tsunami gelebilir” diye konuştu. Ege’de tsunami oluşacak yerleri de açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, “Şimdiye kadar yapılan tsunami modelleme çalışmaları, Helenik yayı üzerindekifay segmentlerinin aletsel büyüklüğü 7 ve üzeri deprem üretmesi durumunda oluşacak 5 metreye varan tsunami dalgalarının Türkiye’nin batıgüneybatı-güney kıyılarına 50 dakika (Fethiye-Datça-Marmaris-Bodrum)ile 180 dakika (İskenderun-YumurtalıkKaraburun-Ayvalık-Edremit)içinde ulaşacağını göstermektedir.Böyle bir durumda özellikle denize kıyısı olan güney-güneybatı-batı kentlerimizin (Hatay, Adana, Mersin, Antalya , Muğla, Aydın,İzmir,Balıkesir ve Çanakkale) kıyılarında tsunami kaynaklı hasar beklenmektedir” dedi.