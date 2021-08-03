Ege'de yangınlar büyüyor! Alevlerle mücadele başarı için çok önemli çağrı
Türkiye yangın felaketi ile mücadele ediyor. Yurttaşlar Ege'yi teslim alan yangınları söndürmek için canla başla çaba harcarken çok önemli destek talebinde bulundu.
Türkiye günlerdir ormanlarını kavuran yangınlara teslim oldu.
Yangınlara havadan müdahale edilemezken çok büyük orman alanları ne yazık ki yitirildi.
Yangın bölgelerinde bulunan ve kendi imkânları doğrultusunda yangın söndürme faaliyelerine katılan yurttaşyar, bölgeyi inceleme altına alan siyasi parti temsilcileri ve canla başla sahada mücadele eden itfaiyeciler çok miktarde yiyecek yardımı yapıldığını ancak yiyecekten ziyade yangınla mücadelede kullanılmak üzere bazı malzemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Bu malzemelerin en başında yüksek ısıya karşı koruyan elbiseler, gözlük, kask, ayakkabı veya bot, yanık kremleri ve ısıya karşı koruma sağlayan krem geliyor.
Öte yandan Muğla'da yangının termik santrali tehdit eder boyuta gelmesi tedirginliği artırdı.
Bölgede bulunan ve telefonla Cumhuriyet'e ulaşan yurttaşlar, Bodrum yönünden sert esen rüzgârın yangının hızla ilerlemesini sağladığını ve Ören'in de büyük tehdit altında olduğunu dile getirdi.
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