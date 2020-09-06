Eğitim Sen Genel Başkanı: Yüz yüze eğitim olmalı ama MEB hazırlıksız

06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs vakaları artarken 21 Eylül için planlanan yüz yüze eğitim öncesi milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen kaygı ve belirsizlik içinde. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan Aytekin, mevcut şartlarda okulların açılmasının mümkün olmadığını belirterek “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son derece hazırlıksız. Bu koşullar devam ederse açılması mümkün değil. Biz yüz yüze eğitimin aslında bir an önce başlamasını istiyoruz. Çünkü salgında okulların kapalı kaldığı süreçlerde net olarak gördük ki yüz yüze eğitimdeki eşitsizlikler daha da derinleşiyor, öğrencilerin eğitim sürecinden kopuşu hızlanıyor. Uzaktan eğitimle ilgili gerekli ihtiyaçlar karşılanmadır” dedi.

Aytekin, bugün 10.15’te yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) salgın yayılma riskini daha da artıracağını kaydetti.

TEMİZLİK PERSONELİ YOK

MEB’in şimdiye kadar okullarda maske, hijyen malzemeleri gibi eksiklerini tamamlamak için attığı bir dizi adımının yeterli olmadığını anlatan Aytekin, okullardaki temizlik personeli sayısının artırılmasını, ek öğretmen atamalarının yapılmasını ve eğitime ek bütçe çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Aytekin, “1 milyon öğretmen arkadaşımız okullarda ve bunların dahi ihtiyacını karşılayacak koruyucu malzeme temin edilememiş durumda. Temizlik, dezenfektan malzeme sorunları devam ediyor. Aynı zamanda temizlik görevlisi sorunu ciddi olarak yaşanıyor, bazı okullarda bir tane dahi temizlik görevlisi yok” dedi.

MEB’in uzaktan eğitimin hiçbir şekilde erişimi olmayan öğrencilerin sayısını 1 milyon olarak açıkladığını anımsatan Aytekin, şöyle devam etti: “UNICEF raporu açıklandı, yüzde 33 oranında bir öğrenci hiçbir şekilde uzaktan eğitim araçlarına sahip değil. Yani 18 milyon öğrenci üzerinde düşünürken 3 öğrenciden birinde bırakın nitelikli ulaşmayı hiçbir şekilde ulaşılabilir değil. Saha çalışmamıza göre de arkadaşımızın yüzde 94’ü öğrencilerimizin uzaktan eğitime nitelikli olarak ulaşamadıklarını ifade etti. Örneğin 30 öğrencisi olan bir arkadaşımız, 2-3 öğrenci ile derslerini sürdürdüğünü söyledi.”

SINIFLARIN İYİ HAVALANDIRILMASI ŞART

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, okulların açılmasıyla salgının kontrolden tümüyle çıkabileceği uyarısını yaptı. Şenol, ayrıca okullarda çocukların ve öğretmenlerin uzun süre ve kapalı alanda maske takmasının da konsatrasyon bozukluğu, psikolojik sorun, alerji gibi durumlara da yol açabileceğini anımsatarak şu önerilerde bulundu: “Bir metre kuralını ihlal ettiğiniz kapalı kalabalık ortamlarda maske tek başına yeterli değildir. O sınıfların iyi havalandırılıyor olması lazım ya da o çocukların 40 dakika takılması gerekli olan özel maskelerle oturması gerek.”