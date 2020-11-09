Ekim ayının en çok dinleneni Ezhel ve İbrahim Tatlıses oldu
Dijital müzik platformu fizy’de ekim ayının en çok dinlenenleri, Türkçe rap’in popüler ismi Ezhel ve İbrahim Tatlıses oldu. Platformun en çok dinlenen ve beğenilen şarkıları ise "Nimet", "Galaksi" ve "Kafamda Kentsel Dönüşümler" oldu.
Müzik platformu fizy’de ekim ayının en çok dinlenenleri, Ezhel ve İbrahim Tatlıses oldu. Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı.
Ekim ayının en çok beğenilen şarkıları ise İkiye On Kala'nın "Kafamda Kentsel Dönüşümler" isimli parçası, Ece Mumay’ın şarkısı "Galaksi" ve sosyal medya fenomeni Didomido’nun "Nimet" isimli şarkısı oldu.
fizy kullanıcıları bu ay en fazla Tarkan’ın "Ölürüm Sana" ve Demet Akalın’ın "Allah’ından Bul" parçalarını paylaştı. Ayrıca Mabel Matiz’in şarkısı "Toy" da en fazla paylaşılanlar arasında yer aldı.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN TÜR POP
fizy’de ekim ayında dinleyiciler en çok pop, rap ve oldies kategorilerinin şarkılarını dinledi. fizy editörleri tarafından hazırlanan listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı:
" 'En Yeniler (Yerli)’, ‘Günün Listesi’, ‘fizy pop’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘2020 Yaz’, ‘En Canlı Şarkılar’, ‘90’lar Türkçe Pop’, ‘fizy rap’, ‘#EvdeHayatVar pop’, ‘Pop Kış’. Eylül ayında fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin arasında ise; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep yer aldı."
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