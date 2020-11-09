Ekonomist Kadıoğlu: İstifa haberi TL'ye değer kazandırdı
Ekonomist Özcan Kadıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İnstagram hesabından duyurduğu istifasının ardından yaptığı açıklamada, "İstifa haberi bile kesin olmamasına rağmen TL’ye %2,5 değer kazandırdı" dedi.
Ekonomist Özcan Kadıoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın İnstagram hesabından duyurduğu istifasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İSTİFA TL'YE DEĞER KAZANDIRDI
Kadıoğlu, şunları yazdı:
İstifa haberi bile kesin olmamasına rağmen TL’ye %2,5 değer kazandırdı. Dış borcumuz TL cinsinde 20 Milyar düştü. Bu para ile 650 km hızlı tren hattı, 2 tane körfez geçiş köprüsü, tüm emeklilere 1.500 TL ikramiye verilebilir.
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