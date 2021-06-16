Ekrem İmamoğlu duyurdu: İstanbul metrosuna internet geliyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 17:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘’Metrolara internet sağlamak için altyapıyı hazırlamış sürecin önündeki engellerin kalkması için çaba sarf ediyorduk. Bugün İBB Meclis Komisyonu’ndan karar geçti. Sınırsız internet erişimi için çaba sarf eden herkese ve Meclis Üyemiz Taylan Yıldız'a'a teşekkürler’’ ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, ‘’İstanbul’un metroları nihayet internete kavuşuyor’’ dedi.