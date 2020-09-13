Elazığ’da 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Elazığ-Bingöl karayolunda 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl karayolun 23’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir eden 23 DV 206 ve 26 ABN 635 plakalı otomobiller ile 12 AV 498 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı.
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