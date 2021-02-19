Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde özel bir maden ocağında krom taşıyan vagonun devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

AA/İHA
19 Şubat 2021 Cuma, 11:33
Elazığ'da maden ocağında devrilen vagondan düşen 2 işçi öldü
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yakınlarında bulunan özel bir maden ocağında çalışan Adem Yıldız (29) ve Salih Yıldırım (29) isimli işçiler, krom cevheri taşınmasında kullanılan vagona binerek galeriye inmek istedi.

Hareket halindeki vagonun henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu 2 işçi düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede işçilerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yıldız ve Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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