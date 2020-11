Eleştirmenler, senaristler, oyuncular seçti: Her bünyeye dizi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:00

Bizim evde iki televizyon, çeşitli dijital platformlara üyelikler, yetmedi aynı dijital platformların mobil uygulamaları, yemek yaparken dinlemek için cepten You Tube var. Tabii ki zamanımın çoğunu belgesel izleyerek geçiriyorum, ulusal kanallardaki Türk dizileri mi, hiiiç izlemiyorum, o yüzden sorarsanız söyleyemem. Eşim mi? Aynı anda hem evden çalışıp hem dizi izleyebiliyor. Diziyi takip ederken 'cep'teki You Tube'dan maç takip ediyor. Denedim, üç ya da beş seslenişte sesime tepki veriyor. Sordum, vallahi de billahi hem dizide neler olup bittiğini biliyor, hem işle ilgili yazışmalarını yapıyor, hem de maçı takip ediyor. Arada topa vuracakmış gibi de bacağını sektiriyor. The Quenn's Gambit'i izledi mesela, sonra açtı You Tube'u, Elizabeth Harmon'la SSBC'nin bir numarası Vasily Borgov'un satranç maçının hamlelerini anlatan videoyu izledi. Evde normal olan bir tek kediler kaldı. Hep koronadan. İşi bilenlere ne izleyelim diye sorduk. Bence kesip saklayın.

* Ekranella (Elçin Yahşi)

- Romantikler için: Modern Love. New York Times’in aynı isimli köşesinde yayımlanan gerçek okur mektuplarından uyarlama, sekiz farklı aşk hikâyesi. (Amazon prime video)

- Aksiyon ve siyaset sevenler için: Fauda. Kaos demek. İsrail - Filistin ilişkisini, nefes nefese ve gündelik yaşamın ayrıntılarını atlamadan izlemek için. (Netflix)

- Paris’i ve modayı sevenler için: Emily in Paris. Hiçbir şey düşünmeden geçecek bir kaç pembe saat. (Netflix)

- Keşfetmeyi sevenler için: La Entraga. Yoksulluk, yolsuzluk, insan kaçakçılığı. Kaçırılan kız, annesi, bir muhabir ve insan kaçakçısının yolları kesişiyor. Bolivya’nın en iddialı dizisiymiş. (BluTv)

- Gerilim sevenler için: The Undoing. Başarılı bir terapistin korkunç bir cinayetle altüst olan hayatı. Nicole Kidman ve Hugh Grant. (beIN Connect)

* Murat Erşahin - Sinema yazarı (sinemamuzik.com)

- Popüler işleri sevenler ve merak edenler için:

BİR BAŞKADIR İçerdiği günümüz memleket profili, sosyal-ekonomik-kültürel gerçekler ve kucaklayıcı bakışı için izlenebilir. (Netflix)

THE QUENN’S GAMBIT Satranç meraklıları ayrıca mest olacaklar. (Netflix)

- Karanlık suç öyküleri ve gerilim tutkunları için:

MINDHUNTER 70’lerin sonlarında iki FBI ajanı, seri katil kavramını kaşırlarken... Tedirgin edici. (Netflix)

THE ALIENIST / RUH AVCISI 1800’lü yılların hemen sonunda New York’tayız. Suç üzerine uzman psikolog ve gazeteci arkadaşı, karanlık cinayetleri aydınlatma gayretindeler. Kapkara. (Netflix)

- Romantikler ve aşk var diyenler için:

OUTLANDER Popüler bir fantastik aşk romanı serisi uyarlaması. İki farklı zamanda iki ayrı aşk öyküsü. (Netflix)

PLAN COEUR / AŞK PLANI Paris’te aşk başkadır… Eski aşkını unutamayan Elsa için arkadaşları romantik bir plan hazırlar. (Netflix)

- Bilimkurgu ve fantastik meraklıları için:

DARK Bir çocuğun kaybolması, insanları cevap arayışına iter. Bu arayışlar, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemin ortaya çıkmasına neden olur. (Netflix)

STAR TREK: DISCOVERY Kaptan Kirk, Spock ve ‘Atılgan’dan 10 yıl önce. Yeni dünyalar, uygarlıklar, yeni karakterler fakat o ‘eski’ ve ‘aynı’ heyecan! (Netflix)

- Komedi sevenler için:

AVENUE 5 Günümüzden 40 yıl sonra uzay turizmi ve evrene yayılan kahkahalar. beIN CONNECT)

THE KOMINSKY METHOD İki sıkı dost, ‘yaş almanın’ engebeli yollarında kahkahayı unutmazlar! (Netflix)

- Gençler ve her daim genç kalanlar için:

DEADLY CLASS 1980’ler ABD… Evsiz bir genç, ‘ölümcül sanatlarda’ uzmanlaşmış tuhaf bir özel okulda bulur kendini. (Netflix)

AŞK 101 Öğretmenlerine aşk zorlaması yapan beş öğrenci, birlikte dostluğu, aşkı ve kendileri olmayı keşfederler. (Netflix)

- Çocuklar ve ailecek saadet arayanlar için:

ANNE WITH AN E Kanada’dan gelen sürpriz. Cesur ve tutkulu yetim kız, yeni bir yuva bulur. Yüreğiniz ısınacak! (Netflix)

A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS / TALİHSİZ SERÜVENLER DİZİSİ Baudelaire yetimleri, kötü kalpli Kont Olaf ve aile sırları. Nefes kesen maceralar. (Netflix)

* Cem Erciyes (Doğan Kitap Yayın Yönetmeni)

- İntikam ateşiyle yanıp tutuşanlar:

Sadakatsiz. Asya (Cansu Dere) kendisini aldatan eşi Volkan'dan (Caner Cindoruk) öyle bir intikam alıyor ki... (Kanal D)

- Rezidans çapkınları:

Bir Başkadır. Netflix'teki dizi farklı hayatlara bir bakış atıyor. Sen kalacak mısın bu gece?

- Hastalık hastaları:

Hekimoğlu. Kanal D'nin dizisinde Dr. House'ı Timuçin Esen canlandırıyor.

- Tarihi apartman meraklıları:

Masumlar Apartmanı. TRT 1.

- Haluk Bilginer’e doyamayanlar

Şahsiyet. Haluk Bilginer, Agâh Beyoğlu karakterindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Puhu Tv'de.

- İflah olmaz Ankaralılar: Behzat Ç. Star Tv, Puhu Tv.

* Ranini (Eleştirmen ve içerik üretici)

- Romantiklere: The Pier

La Casa de Papel’in yaratıcısı Alex Pina bu sefer de bir garip aşk hikâyesi anlatıyor. İki sezon halinde Blu Tv’de izlemeye hazır.

- Depresiflere: The Marvelous Mrs. Maisel

Amazon Prime Video’nun antidepresan mahiyetindeki içeriği. Bütün ödülleri de topladı. Hâlâ izlemeyen ne şanslı, önünüzde keyfini çıkaracağınız üç sezon var..

- Psikoloji meraklılarına: The Sopranos

HBO’nun artık kült olmuş yapımı 6 sezon halinde Blu

Tv'de bulunuyor.

- Gerçekçilere: My Octopus Teacher

İnsan insanı anlamıyor ama bir ahtapot bize neler neler öğretebiliyor. Nefis bir duygusal hikâye eşliğinde Güney Afrika yapımı belgesel. Çocuklarınızla izleyebilirsiniz, Netflix'te.

- Aksiyonseverlere: The Boys

Süper kahraman sevenlere yeni bir deneyim kapısı.. Birkaç bölüm zorlayabilir, az sabır gerektirir. Amazon Prime'da.

- Entrika sevenlere: Indian Matchmaking

Hint kültürü, çöp çatanlık, astroloji.. Yok yok bir program formatıyla entrikanın zirvesine yolculuk etmek isteyenler Aparna ile tanışmaktan mahrum kalmasın. Netflix'te.

- Polisiyecilere: Hunters

İçeriğin janrası tam olarak polisiye değil ama torpil geçtim. Pacino’yu 70’ler New York’unda bir Nazi avcısı olarak izlemek istemez misiniz? Ilk sezon 10 bölüm halinde

Amazon Prime Video’da.

- Bilimkurgu: The Man in the High Castle

Bunu izlemeyen de dizi severim demesin.. Amerika,

2. Dünya Savaşı’nı kaybetseydi ne olurdu? Cevap Amazon Prime Video’da dört sezon halinde sizleri bekliyor..

- Tarihsever: Marco Polo

Netflix’in ikinci sezondan sonra iptal ederek seyircisini çok üzdüğü kaliteli bir anlatı. Türe sempati duyanlar mutlaka izlemeli..

- Politika: The Crown

Netflix’in kütüphanesine aldığı en iyi içerik olabilir. Son sezonu taze geldi..

- Gündem meraklıları: Emily in Paris

Paris’i özleyenler, kafa dağıtmak isteyenler pek bunu izliyormuş dediler. İkinci sezon onayını da aldı dizi. İlk sezon Netflix’te

- Neşelenmek isteyenler: Somebody Feed Phil Kült sitcom Everybody Loves Raymond’un

yapımcısı Phil Rosenthal ile ülke ülke, şehir şehir bütün dünyayı gezip çok eğlenmek istemez misiniz? Bu çok eğlenceli gastronomi ve gezi program 4 sezon halinde Netflix’te.

Yazgülü Aldoğan (Cumhuriyet Kültür Servisi Şefi, yazar)

- Ben şahsen haftada kafamı boşaltan, eğlendiren dizileri seviyorum. Ama güncel sohbetlerin dışında kalmamak için Bir Başkadır'ı izledim. Oyunculuklar dışında bayılmadım. Sadece tiplemeler yapılmış; çok uzun planlar ve ağır akıyor, ana fikir de bana göre değil. (Netflix)

- Benim favori dizim Mucize Doktor! Bu tür dizilerde her bölümün kendi içinde bütünlüğü olması sürekli izleme zorunluluğunu kaldırıyor. Otistik bir cerrahın hayatla mücadelesi de bana çok ilginç geliyor. Taner’in oyunculuğu da müthiş! (Fox Tv)

- Uzatmak için çok çabalamalarına karşın olmadı olmuyor ama yine de “Sen Çal Kapımı”yı izliyorum. Oğlan yakışıklı, kız güzel, mekânlar süper, dert yok, tasa yok! Entrikalar çok vahim değil, şiddet ve kan yok. Aşk acısı da dert değil, nasıl olsa dizinin uzaması için aşkları devam edecek! (Star Tv)

- Zümrüdüanka gibi vurdulu kırdılı kan davalı Anadolu dizileri yeni şehirlileri cezbedebilir, bana çok itici. (Fox Tv)

- Tarihi diziler de baydı, yalan dolan; daha çok Osmanlı hayranı AKP tabanı seviyor herhalde Diriliş gibi dizileri. Yasak Elma da Yalan Dünya! Ah keşke Gülse Birsel yine Avrupa Yakası gibi komik diziler yapsa ve biraz unutsak dertlerimizi!

* Yekta Kopan (Yazar, seslendirme sanatçısı, sunucu)

- Romantikler: MY BRILLIANT FRIEND

Elena Ferrante son yılların en çok okunan ve en çok merak edilen yazarlarından biri. Ferrante romanları dilimizde de basıldı ve çok okunuyor. Napoli Romanları serisinin ilk kitabı My Brilliant Friend (Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım), bir televizyon dizisi olarak da büyük ilgi çekti. (beIN CONNECT)

- Psikoloji meraklıları: I MAY DESTROY YOU

Bir tecavüz kurbanının hayatını yeniden inşa etmesini anlatan dizi bir çeşit demir leblebi, yani yutması zor. Ama mutlaka yüzleşmemiz gereken güçlü bir hikâyesi var. (beIN CONNECT)

- Aksiyonseverler, polisiye meraklıları: BROADCHURCH

Tüm zamanların en iyileri listelerine rahatlıkla alabileceğim bir dizi. Özellikle David Tennant ve Olivia Colman’ın oyunculukları için izlenmeli. (Netflix)

- Tarihseverler, politikler: THE COMEY RULE

Dizide Jeff Daniels FBI başkanı James Comey, Brendan Gleeson ise Donald Trump rolünde. FBI Başkanı Comey, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Rus müdahalesi olduğunu kamuya açıklamakla suçlanmış ve Mayıs 2017’de Trump tarafından görevden alınmıştı. (beIN CONNECT)

- Neşelenmek isteyenler: SEINFELD

Her zaman, hiç düşünmeden ve defalarca izlenmeli. (Amazon Prime)

* İzzet Çapa (İşletmeci, yazar)

Uzun zamandır hayatımız maalesef evlerde dizi seyretmekle, bir sezonu bir gecede bitirmekle ve artık bir an önce bu günlerin bitmesini beklemekle geçiyor…

Peki son günlerde hangi diziler çok etkiledi beni? Hangileri içinde bulunduğumuz tatsız halet-i ruhiyeden biraz olsun alıkoydu, kendi evrenlerinin içine çekti. Anlatayım…

- Psikoloji sevenler için

En başa, Nicole Kidman ve Hugh Grant’ın kelimenin tam manasıyla döktürdüğü The Undoing’i yazıyorum. (beIN CONNECT)

Dışarıdan bakıldığında her şeyiyle dört dörtlük fotoğraf veren bir ailenin, bir anda akıllara durgunluk veren polisiyeye dönüşen suç hikayesi hakikaten son dönemlerin en çarpıcı işi…

- Entrika sevenler için

Yine bir başka usta, Richard Gere’in müthiş oyunculuğuyla taçlanan MotherFatherSon ise, bir yanıyla aile içi güç savaşları, bir yanıyla da medya - siyaset ilişkileri ve ekseni üzerine harika bir drama… (beIN CONNECT)

- Bilim kurgu sevenler için

Ridley Scott’ın elinden çıkan Raised by Wolves da, her ne kadar o türle aram pek barışık olmasa da çarpıcı konusu, özenli sunumu ve izlerken sordurduğu varoluşa dair derin sorularla tam bir bilim kurgu başyapıtı… (Hbo Max)

- Tarih sevenlere:

Takipçileri elbette biliyorlardır ama yine de hatırlatayım; The Crown’ın dördüncü sezonu bu hafta yayınlandı. Özellikle de Lady Diana’nın yaşadığı dram ve Kraliçe ile Teatcher arasındaki muazzam iktidar kavgaları ortaya dizi tarihinin yüz akı işlerinden birini çıkarmış. (Netflix)

- Neşelenmek isteyenler için

Gündem bu kadar karanlık olunca maalesef diziler de o kadar aydınlık olmuyor. O yüzden ben son zamanlardaki gülümseme kaynağımı dizilerde değil, YouTube’da buldum. Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar’ını kaçırdıysanız, bence ilk bölümden hemen başlayın. En azından hayatta gülecek bir nedeniniz olsun.

* Yelda Eroğlu (Senaryo yazarı)

- Romantik bir şey açalım da kalbimiz sevgiden çatlasın diyenlere; Anne with an E. Coşkulu ruhunu Charlotte Bronté’den alıntılarla ifade eden yetim bir kız çocuğu, ince bir gençlik aşkı, kadın hakları aktivistleri ve LGBT bireylerin özgürlük vadeden rüzgarı. Ayrıca dönem ayrıca animesi ve romanı da var. (Netflix)

- Profesyonel polisiye izleyicileri illa ki yemiş yutmuş olsa da; The Shield. İdareli izleyin; bir daha öylesi gelmeyecek. Ve Vic Shane; seni hem sevdim hem de senden nefret ettim. (Amazon Prime Video)

- Bilim kurgu; The Mandalorian. Kınanabilirim ama baby Yoda’nın Mando’ya baba demesini istiyorum evet. (Disney+)

- Politika, entrikada Suburra. Göçmenlerden Vatikan’a her şeyin suyunu sıkıp parasını çıkaran has mafya hikâyesi. (Netflix)

- Bonus; Strike Back. Afganistan’tan İngiltere’ye oradan Tayland’a koşturan ajanlar, tozlu arabalar ve çok kötü espriler. Bir ajan dizisinden talep edilecek herşey ve daha fazlası. (Cinemax)

* Nebahat Çehre (Oyuncu)

Koronadan ve haberlerden o kadar bunaldım ki.. açıkçası televizyonda neşelenecek ne bulursam açıp izliyorum. Ama Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda favori dizilerim. Her ne kadar rahatsız edici olsalar da insanların kendilerine ve çevrelerine nasıl zarar verdiklerini izlemek benim ilgimi çok çekiyor. Eğitimsiz bir erkeğin neler yapabileceğini Doğduğun Ev Kaderindir'de izliyorum. Yalnızca erkekler değil söz konusu olan burada, her kesimden insan da olabilir, özellikle yetişme tarzı çok önemli böyle konularda.