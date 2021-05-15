Ellen DeGeneres 19 yılın ardından programını bitiriyor
Çalışanlarına hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddialarıyla gündemde olan Ellen DeGeneres, 19 yılın sonunda Ellen DeGeneres Show'u bitirme kararı aldı.
ABD’li ünlü sunucu ve komedyen Ellen DeGeneres, 2003 yılından
beri kendi adıyla sunduğu televizyon şovunu gelecek sezonun sonunda bitiriyor.
“ARTIK MEYDAN OKUMA DEĞİL"
NTV'nin haberine göre 63 yaşındaki DeGeneres talk şov programının sonuna gelmesiyle
ilgili, “Yaratıcı bir insan olduğunuzda sürekli olarak yeni bir meydan okumaya
ihtiyaç duyarsınız. Ne var ki bu gösteri ne kadar harika olursa olsun artık
kesinlikle bir meydan okuma değil” dedi.
REYTİNGLER BİTİRDİ
Ancak Ellen DeGeneres’in şovunu noktalamasının gerçek
nedeninin dibe vuran reytingler olduğu belirtildi.
Ünlü sunucunun yanında çalışanlara acımasız davrandığı ve kötü bir çalışma ortamı olduğu iddialarından sonra programın reytingi hızla düştü. Bir kaynak, “Zamanının dolduğunu bilen Ellen ekibine işinin bittiğini söyledi” dedi.
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