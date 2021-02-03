Elon Musk, dünya yörüngesinde çalışan uyduların 4'te birine sahip
Son iki yılda bir düzineden fazla Starlink görevi fırlatmasının ardından SpaceX CEO'su Elon Musk, artık aktif uyduların 4'te birinin kontrolüne sahip oldu.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Dünya'ya yüksek hızlı internet sağlamak için 40 bin kadar uydudan oluşan bir takım uydu kurma planının en yeni görevi Starlink 17 ile hedefine ilerliyor.
Şirket önümüzdeki günlerde Falcon 9 roketi ile NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, 60 Starlink uydusundan oluşan en yeni grubu da yörüngeye göndermeye hazırlanıyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bu misyonun başarılı olması durumunda SpaceX'in yörüngedeki uydu sayısı binin üzerine çıkacak.
Uydu takipçisi Celestrak'tan gelen verilerin analizi, şu anda yörüngede bulunan 946 Starlink uydusunun 1 Şubat 2021 itibarıyla yörüngedeki tüm aktif uyduların yüzde 27,3'ünü oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Yani yörüngedeki aktif uyduların 4'te birinin kontrolü SpaceX tarafından kontrol ediliyor.
SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.
SpaceX bu hedefe 2027 yılında ulaşmayı planlıyor.
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