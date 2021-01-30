Elon Musk’dan havacılık idaresine tepki: İnsanlık bu kurallarla asla Mars’a gidemez

30 Ocak 2021 Cumartesi, 14:34

Testin iptal edilmesinin ardından tweet atan Musk, FAA’in uçak bölümünün iyi çalıştığını ancak uzay bölümünün düzenlemeleri gerçekleştiren yapısının temelde bozuk olduğunu belirtti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Musk, “FAA'in kuralları, hükümete ait birkaç tesisten yılda bir avuç fırlatma anlamına geliyor. İnsanlık bu kurallarla asla Mars’a gidemez” dedi.

Onayın gelmesine kesin gözüyle bakan SpaceX, 29 Ocak’ta uçuş bölgesinde yaşayanların evlerini tahliye etmesini bildirmiş, ancak bu tahliye emri ilerleyen saatlerde iptal edilmişti.

FAA'DAN CEVAP GELDİ

Bununla birlikte, FAA’den adı açıklanmayan bir yetkili, Space.com’a yaptığı açıklamada "Bir sonraki test uçuşunu onaylamadan önce, devam eden güvenlik sorunlarını çözmek için SpaceX’le çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KUVVETLİ PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Daily Mail’in haberine göre, FAA’in kararının altında SN8’in uçuş testi yatıyor. Aralık ayındaki test sırasında yaklaşık 12,5 kilometre yüksekliğe çıkan aracın inişinin ardından kuvvetli patlama meydana gelmişti.

SpaceX şu an, SN9’un uçuş testini 1 Şubat’ta yapmayı planlarken ABD Federal Havacılık İdaresi’nin onay verip vermeyeceği kesinlik kazanmamış durumda

FAA’dan yapılan başka bir açıklamada ise, “FAA, fırlatma lisansını değiştirme başvurusunun bir parçası olarak sağlanan ek bilgileri değerlendirmek için SpaceX’le çalışmaya devam edecek” dendi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, “Ticari uzayda büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için hızlı hareket etmenin önemini kabul ediyoruz. Fakat FAA kamu güvenliğini koruma sorumluluğundan ödün vermeyecek. Değişikliği ancak SpaceX’in koşullara uymak için gerekli adımları attığından emin olduktan sonra onaylayacağız” ifadelerini kullandı.