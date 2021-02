Elon Musk'ın sevgilisi Grimes'dan beyin çipi açıklaması: 'Hadi taktıralım'

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın sevgilisi, Kanadalı şarkıcı Grimes, Neuralink'in yapay zekayla çalışan ve beyin kontrolü sağlayan 'Link' isimli mikroçiplerden taktırmak istediğini belirten bir tweet paylaştı.

Paylaşımında "Hadi beyin çipi taktıralım" ifadelerini kullanan Grimes'e, rapçi Lil Uzi Vert de "Ben hazırım, ne zaman yapıyoruz?" sözleriyle katıldı.

Grimes, Vert'e şu ifadelerle yanıt verdi:

"2022'ye kadar çipleri hedefleyelim. Bu her ne kadar deneysel bir ameliyat olsa da başarılı olması durumunda Tanrıların bilgisine sahip olacağız."

Let’s aim for chips by 2022. it’s experimental surgery but if it succeeds we’ll have the knowledge of the Gods haha