Elon Musk'ın uzay interneti beklenenden daha yavaş ve pahalı olacak

29 Ekim 2020 Perşembe, 12:19

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait uydu internet hizmeti Starlink, beta sürümüyle halka sunuldu.

Bu teknoloji, kullanıcılara internet bağlantısı sağlamak için Dünya yörüngesinde seyreden bir uydu ağı kullanıyor.

Reddit'te paylaşılan ve beta denemesine katılanlara gönderildiği anlaşılan bir e-postaya göre "Better Than Nothing Beta" (Hiç Yoktan İyidir Betası) müstakbel kullanıcıların "ilk beklentilerini azaltmayı" hedefliyor.

E-postada şu ifadeler kullanıldı:

"Gelecek birkaç ay boyunca veri hızının saniyede 50 Mb/s ile 150 Mb/s, gecikme süresininse 20ms ile 40ms arasında değişmesi beklenmelidir. Bağlantının tümden kesildiği kısa aralıklar da olacak. Biz yeni uydular fırlattıkça, yer üstünde daha fazla istasyon kurdukça ve bağlantı yazılımımızı geliştirdikçe veri hızı, gecikme süresi ve çalışma zamanı önemli ölçüde gelişecek. Gecikme süresini 2021 yazına kadar 16ms ile 19ms aralığına düşürmeyi başarmayı bekliyoruz."

İnternet hızıyla ilgili sorunlar Starlink'i aylardır uğraştırıyor. 2020 ağustosunda Ookla'nın yaptığı Starlink testleri, indirme hızlarının 11 Mbps ile 60 Mbps, yükleme hızlarınınsa 5 Mbps ile 18 Mbps arasında değiştiğini gösterdi.

Gecikme süresi testleriyse aralığın 31ms'den 94ms'ye uzandığına işaret ediyor.

SpaceX indirme hızının 1Gbps'ye ulaşacağını, gecikmeninse 25 ile 35 milisaniye arasında seyredeceğini daha önce iddia etmişti.

Ekim ayında yeni bir grup uydu fırlatan şirket, alçak Dünya yörüngesindeki toplam uydu sayısını 800'ün üstüne çıkarmıştı.

Şirketin web sitesinde "Geleneksel uydu internetinin hızını açık ara aşan performans ve yerdeki altyapı kısıtlarından etkilenmeyen küresel bir ağ ile Starlink yüksek hızlı geniş bant interneti erişimin yetersiz ve pahalı olduğu ya da hiç bulunmadığı konumlara taşıyacak" iddiası yer alıyor.

Starlink internet bağlantısının bedeli de yüksek belirlenmiş durumda.

"Starlink'in fazlı dizi kullanıcı terminali... artı kurulum tripodu ve kablosuz internet yönlendiricisi 499 dolar (yaklaşık 4 bin 100 TL), aylık abonelikse 99 dolar (yaklaşık 820 TL) tutuyor" denilen e-postada, hizmete ilişkin herhangi bir veri kısıtından bahsedilmedi.

Elon Musk, Inverse'ün haberleştirdiği 2015 tarihli bir konuşmasında Starlink kullanıcı terminallerinin yüksek fiyatlı olacağını söylemiş, tahminen 100 ile 300 dolarlık bir aralık öngörmüştü. Bu fiyat SpaceX'in kullanıcılara şu an verdiği fiyattan daha düşük.

SpaceX beta kullanıcıları için Apple App Store'da bir uygulama yayımlarken benzer bir uygulama Google Play Store'da da bulunuyor.

Uygulamanın açıklamasında, "Starlink'in Better Than Nothing Beta programının kapsamında ilk hizmetlerin 2020'de ABD ve Kanada'ya sunulması, 2021 itibarıylaysa insan yerleşimi bulunan yerlerde küresele yakın düzeyde hızla kapsam artırılması hedefleniyor" ifadesi yer aldı.

SpaceX geçenlerde, şirketin bulut bilişim sistemi Azure'u uzaya fırlatmak için Microsoft'la iş ortaklığı yapmıştı.

Şirket, Azure Space'i uzay görevlerini simüle edebilmek ve uydu verilerinin analizinde kullanabilmek için geliştirdi.

Şirket uzay endüstrisinin yanı sıra tarım, enerji, telekomünikasyon ve hükümet faaliyetlerinin projeden fayda göreceğini belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe