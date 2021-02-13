Elon Musk’tan Tesla yorumu: 'Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı düşünüyorum'
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, yeni nesil Tesla Roadster modeli aracı ‘uçurmak’ için çalıştığını duyurdu. Musk, katıldığı radyo programında, “Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum” dedi.
Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Tesla Roadster model aracının geliştirilmiş yeni nesil halini "uçan arabaya dönüştürmek" istediğini açıkladı.
Sputnik'in aktardığına göre, konuk olduğu radyo programında açıklamalarda bulunan Musk, "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarıda uçabilir ya da onun gibi bir şey” dedi.
Tesla şirketi, birkaç yıldır Roadster modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Musk, bu modelin mühendislik sürecini bu yıl bitirmeyi ve 2022'de sevkiyatına başlamayı umduğunu açıkladı.
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