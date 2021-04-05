05 Nisan 2021 Pazartesi

Emekli 104 amiral bir bildiri yayımladı. Montrö Sözleşmesi’nin milli çıkarlarımız açısından önemi belirtiliyor. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri İkmal Komutanı Tuğamiral’in takke ve cüppe giyerek tarikata gitmesi üzerinde duruluyor.

Bu bildiri üzerine, AKP’nin sinir uçlarına basılmış gibi dört bir koldan açıklamalar yapıldı. Meclis Başkanı Şentop, ardından AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Soylu bu bildiriye karşı çıktılar. Bu yetmiyor, bir kamu görevlisi, bürokrat olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da kervana katıldı.

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu bildiri üzerine soruşturma başlattı. MSB açıklama yayımladı. MHP, daha yüksek perdeden harekete geçti. Bahçeli, bildiride imzası bulunan amirallerin rütbelerinin sökülmesini, emeklilik haklarının kaldırılmasını, emekli maaşlarının kesilmesini istedi.

104 emekli amiral, milli çıkarlara dayalı olarak Montrö için bir uyarıda bulunuyor. AKP yetkililerinin açıklamalarında ise konu saptırılarak “darbe sevdalıları”, “milli iradeye karşı çıkmak” gibi kavramlara gönderme yapılıyor

“Bu telaş neden” sorusu tam yerine oturuyor.

Ayrıca yandaş basın, bildiriyi “darbe bildirisi” olarak yorumlayıp servis etti. AKP’nin bir mağduriyete şiddetle ihtiyacı var. Cumhur İttifakı’nın bildiriyi bu mağduriyet mecrasına yönlendirerek kullanmak istediği anlaşılıyor.

Demokrasilerde kişilerin ya da bir araya gelen vatandaşların açıklama yapmak haklarıdır. Bu hak, en temel demokratik haktır. Geçen hafta bir TV programında Montrö konusunu tartışmaya açan, Meclis Başkanı Şentop’tur. Bu tartışmaya karşı emekli amiraller görüşlerini bildiriyorlar. Onların yıllarca içinde yaşadıkları ve uzmanlık alanı içerisinde bulundukları bir konuyu kamuoyuna açıklamaları en doğal haklarıdır.

Ancak AKP ve MHP, bir anda telaşa kapılıyor.

Konu temel bağlamından koparılıyor. Bir yandan ekonominin altüst olması, öte yandan açıklanan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı’nın sürekli oy kaybetmesi AKP ve MHP’de konuları soğukkanlı ele alıp hareket etme yeteneğine darbe vurmuş görünüyor.

Bahçeli’nin geçen hafta hiçbir gereği yokken Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını istemesi unutulmamalıdır.

Milli çıkarlara dayalı bir açıklamayı, temel düşünce mantığından kopararak yorumlamak, AKP’nin soğukkanlı düşünce sistem ve mantığını kaybettiğini gösteriyor.

Demokrasi, düşüncelerin açıklanmasına olanak veren bir sistemdir. Düşünceleri açıklama hakkı en temel demokratik haktır.

Demokrasiye bağlılık, en önce siyasal iktidarın uyması gereken bir kuraldır.