Emekli subaylardan çağrı: ‘Askeri liseler yeniden açılsın’

16 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, bir askerin silah arkadaşını en yakından tanımaya başladığı yerin askeri lise olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Rumlar parola kitapçığımızı çalmış ve karacıların anonslarına girerek pilotlara farklı koordinatlar vermiştir. Ama o dönem askeri liseden harp okuluna kadar beraber okuyan ve birbirlerine lakaplarıyla seslenen pilotlar bunu fark ederek, kendince lakaplardan yeni paralolar oluşturmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtı, 2 bin uçakla ‘müşterek anılarla’ kazanılmıştır. Askeri okulların önemi bu açıdan bile ortadadır” dedi.

Emekli subaylar, TBMM Savunma Komisyonu’nda Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin de gündeme getirdiği “askeri liselerin ve hastanelerin yeniden açılması” talebini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Emekli Koramiral Atilla Kezek: En büyük hata, bu kararların hemen 15 Temmuz’un ertesinde, hiç incelenmeden verilmesiydi. Çıkacak sorunlar dikkate alınmadan askeri liseler bir anda kapatıldı. Askeri liseler bu işin temelidir. Kapatılması büyük bir yanlıştır. FETÖ darbe yaptı diye okul kapatılmaz. Süratle tekrar açılmalıdır. Okullar yeniden açıldığında ise eski hatalar tekrarlanmamalı. Yeni grupların liselerin içinde oluşmasına izin verilmemeli.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Günümüzde askerliğe uyum daha da zorlaştı. Eskiden piyade silahı çok basitti. Artık o silahlar bile farklı teknolojilerle donatıldı. Bunlarla ilgili bilgiyi elde edebilmek bir anda mümkün olmuyor. Biz askeri liseden itibaren bazı dersleri görmeye başlıyorduk. Yaz tatilleri normal okullardan daha azdı, kamplara gider mesleki eğitim görürdük. Şimdi de bu eğitimlerin devam ettirilmesi, subay adayının TSK’ye uyumunu artıracaktır. Liselerin yanı sıra, astsubay hazırlama okullarının da açılması gerekir. Askeri liselerin açılması yetmez, askeri liseler ve harp okullarının fiziken de yan yana olması gerekir.

‘MECLİS’TE Mİ KAPATILMALIYDI’

Emekli Öğretmen Albay Ümit Kılıç: Askeri liseler, modern Batı eğitimini ülkeye getiren kurumlardır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatını uygular, bunların yanı sıra yalnızca birkaç mesleki ders verirdi. Okulda laikliğe, bilime ve akla vurgu yapılırdı. FETÖ’den önce liyakata uygun, kaliteli öğrenci seçimi yapılırdı. Üst kademeler, askeri eğitim sistemine yapılan saldırıyı önleyemedi. Askeri lise, ‘silah arkadaşlığı’ kavramının önemini bir subay adayına daha 13-14 yaşlarında vermeye başlar. Bu ordunun motivasyonu için şimdi de çok önemlidir. Bunların yanı sıra kültür, sanat, müzik eğitimi de üst düzey verilir. Kuleli’den mezun olmuş çok sayıda edebiyatçı, sanatçı, bilim ve iş insanı da var.

Eski Tabip Albay Cerrah Ergün Özkan: Eğer savaşan bir ordunuz varsa, güçlü ordu için güçlü sağlık hizmetine ihtiyacınız var. GATA’da Fethullahçılar çıktı diye kurumu kapatamazsınız. Yorganda pire var diye yakılmaz. Rahatsızlık veren unsurları temizleyip sistemi korumak en doğrusudur.

‘ASKERİ TIPTA TÜRKİYE YOK’

Emekli Tümgeneral Dr. Tarık Özkut: Yalnızca askeri hastenelerin açılması yetmez. Askeri sağlık sistemi yeniden kurulmalıdır. Çatışma koşullarındaki asker yaralanırsa yine bir silah arkadaşı tarafından en uygun tedavi yerine kadar taşınacağından emin olarak görevini yapar. Ordusu olan her ülkenin, askeri sağlık sistemi vardır. Türkiye’de 2016’dan beri yok. Avusturya’nın 34 bin askeri için 3 asker hastanesi, Almanya’nın 185 bin askeri için 5 asker hastanesi, Fransa’nın 278 bin 715 asker için 8 asker hastanesi var. Türkiye’nin ise askeri var, asker hastanesi yok. Uluslararası askeri tıp kongrelerine her ülkeden doktorlar gider, karşılıklı paylaşımlar olur. Türkiye oralarda artık yok. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde var olan kıta revirleri, garnizon tabipliklerindeki pratisyen hekimler, aile hekimleri cerrah sayılamaz.