Emeklinin zam açıklamasına polis engeli: Gözaltına alındı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 16:01

Tüm Emekliler Sendikası’nın Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli’nde Temmuz ayında yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili basın açıklamasına polis izin vermedi. Emekliler ile polis arasında tartışma çıktı. Bir emekli gözaltına alındı. Emekliler bir süre polis ablukası altında bekletildi. Polisle yapılan görüşme sonucunda emekliler açıklamalarını Sendika Genel Merkezi’nde yapma kararı aldı, ancak ücretsiz otobüs kartı olmayan emekliler Ulus’tan Kızılay’daki sendika genel merkezine yürümek zorunda kaldı.

Sendika Genel Merkezi’nde üyeleri adına basın açıklamasını yapan Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri İhsak Kocabıyık, Ankara polisinin emeklilere yönelik tutumunu eleştirdi. Kocabıyık, insanca geçinebilecekleri bir ücret istediklerini söyleyerek, “Nedeni belli olmadan, bir sebep gösterilmeden yapmak istediğimiz basın açıklaması valiliğin keyfi, hukuksuz tavrıyla engellendi. Bu suça ortak olanlardan bunun hesabı elbette sorulacak. İnsanca yaşamak bu ülkede ne zamandan beri suç oldu” dedi.

“YOKTU OTOBÜS PARAM”

Otobüse ücretsiz biniş kartı ve cebinde otobüse binecek parası olmadığı için Ulus’tan Kızılay’a yürüyen emekliler arasında olduğunu dile getiren Kocabıyık, “Ben gelirken de yürüyerek geldim, yoktu otobüs param” diye vurguladı. Kocabıyık emeklinin market alışverişini bile karşılayacak maaş alamadığını vurgulayarak, “10-15 liradan meyve- sebze yok. Bizim aldığımız ortalama maaş 2 bin – 2 bin 500 lira. Doğalgaz zammı, elektrik, su. Bunları üst üste koyduğumuzda bırakın yürümeyi bizim evden çıkmaya mecalimiz yok” diye konuştu.

“GEÇİMİ KREDİYLE DEVAM ETTİRİYORUZ”

Emekli Ömer Tunca, kendileri için “artık bıçağın kemiğe dayandığını” belirterek, şunları söyledi:

“Kardeşim aylığımı aldığımla almadığım aynı. Yok oluyor maaş. Faturaların hepsini bile ödeyemiyorum. Banka borcu var. Geçimimizi kredilerle devam ettiriyoruz. Onda da geldik, tıkandık. Nereye kadar devam edecek ki? O kadar zor durumdayız ki. Aldığımız maaş hiçbir şeye yetmiyor. Üniversitede çocuğum okuyor, onun isteklerini yerine getiremiyorum.”

“YILLARCA ÇALIŞTIK, NEDEN YOKSULLUĞA MAHKUM EDİYORLAR?”

Emekli Nuran Kesiktaş ise emekli maaşıyla mutfak alışverişlerini bile karşılayamadıklarını kaydederek, “Bizler sadaka istemiyoruz, 30-40 sene ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz. Bizleri bu yoksulluğa itenlere sesimiz. Bizim tek talebimiz var. İnsanca yaşamak” dedi. Kesiktaş, 1500 liranın altında emekli maaşı alan arkadaşları olduğuna dikkat çekerek, bu miktarın bile asgari ücretin aldığında olduğunu söyledi. Kesiktaş, “Biz yıllarca çalıştığımız halde neden bizi yoksulluğa mahkum ediyorlar?” diye sordu. Kesiktaş inşaat şirketlerine verilen ihaleleri de hatırlatarak, “Bizim ödediğimiz vergilerle birilerini beslemesinler” dedi.