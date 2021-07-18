Emlak vergisine esas olacak rayiç bedellerle ilgili artış oranları dudak uçuklatıyor

18 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği emlak vergisine esas olacak ve önümüzdeki dört yılın emlak rayiç bedellerini belirleyecek takdir komisyonları toplandı ve 30 Haziran itibarıyla yeni rakamları askıya çıkardı. Ancak yapılan fahiş artışlara karşı davalar da açılmaya başladı.

Özellikle İstanbul’un ilçelerinde yüzde 100’ü aşan artışlar dikkat çekerken, örneğin İstanbul Beykoz’daki yüzde 393.78 artış şaşkınlığa neden oldu. Bu kapsamda S.S. Göksu Evleri Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi de İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na başvurarak Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne dava açtı ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

YASAL KRİTER UYARISI

Dilekçede, davayı açan kooperatifin maliki bulunduğu gayrimenkullerin emlak vergilerinin takdiri sırasında Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 19 Mart 2021 tarih ve 2021/1 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde belirtilen değerlemeye ilişkin objektif kriterlerin göz ardı edildiği belirtildi ve “Gerçek alım-satım değerleriyle ilgisi bulunmayan, olağanüstü yüksek arsa değerlerinin takdir edilerek adil olmayan, orantısız ve fahiş artış yapıldı” denildi. Yine dilekçede aynı cadde veya sokak üzerindeki en düşük değerdeki arsanın değerinin esas alınması gerektiği belirtilirken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre geçen dört yılda İstanbul’da enflasyonun yüzde 73.36 arttığı hatırlatıldı ve metrekare başına yüzde 393.78’lik artışın hiçbir yasal kriterle bağdaşmadığı vurgulandı.

Ayrıca dilekçede dikkat çeken diğer bir konu ise bölgenin henüz bir imar planının olmadığına yönelik açıklama. İstanbul 4. İdare Mahkemesi kararı ile Beykoz bölgesi imar planlarının iptal edildiği, henüz kesinleşen bir karar da olmadığı ifade edildi. İmar planı düzenlenmemiş olması karşısında taşınmazların emlak değerini belirleyecek somut bir değerin olmadığının da altı çizildi. Tüm anlatılan gerekçeler çerçevesinde takdir komisyonu kararının iptali talep edildi.

SON TARİHE DİKKAT

Takdir komisyonlarınca belirlenen yeni emlak değerleri 30 gün boyunca belediyelerde ve muhtarlıklarda asılı olacak. Yeni rayiçleri yüksek bulan mükellefler, tebliğ tarihi olan 30 Haziran’dan itibaren 30 gün içinde yani 30 Temmuz’a kadar ilgili vergi mahkemesinde dava açabilir. Takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde dava açılmazsa belirlenen değerler kesinlik kazanmış olacak.

SORUNLU YER ÇOK

Benzer bir tartışma İstanbul Beyoğlu Belediyesi’yle yaşanıyor. T24’ün haberine göre geçen ay yüzde 45 olarak belirlenen emlak vergi artışı, bu ay yüzde 80’e çıkarıldı. Belediye, emlak vergisi rayiç bedellerinin belirlenmesi sürecinde Beyoğlu sakinlerinin yüzde 45’lik zamma yaptığı itirazları dikkate almazken valilik merkez komisyonunun tavsiye niteliğindeki yüzde 80’lik zam önerisini benimseyerek vergi zammını yüzde 45’ten 80’e yükseltti.