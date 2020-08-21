Emlakçılıkta yeni dönemin başlamasına 10 gün kaldı!

21 Ağustos 2020 Cuma, 09:24

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek emlak sektörüne ilişkin yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak.

"SAHTE İLANLAR KALDIRILACAK"

Aşa, "Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgeli emlakçılarla çalışmalı. Ofise gittiğinde bu belgeyi sormalı. Artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek" diye konuştu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal ise, "Düzenlemenin, kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranların önüne geçmesi için aktif denetim şart" dedi.