Empire, 2020'nin en iyi filmlerini seçtiği listeyi yayımladı

06 Aralık 2020 Pazar, 10:00

İngiltere'de yayımlanan film dergisi Empire, 2020 yılı içerisinde ülkede vizyona giren yapımlara yer vererek hazırladığı yılın en iyi filmleri listesini paylaştı.

Listenin ilk sırasında, yönetmenliğini Bong Joon Ho'nun üstlendiği, "Parasite" yer aldı. Film, 2020 Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscarı'nı alarak tarihte ilk kez bu alanda kazanan 'yabancı dilde' yapılmış eser olmuştu.

Listede ayrıca bu yıl gişede beklediğini bulamayan Christopher Nolan imzalı "Tenet"; Sam Mendes’in I. Dünya Savaşı’nda geçen son filmi "1917"; Charlie Kaufman’ın yönettiği, Iain Reid’ın aynı isimli romanından uyarlanan ve Netflix'te yayımlanan "I’m Thinking of Ending Things"; Josh Safdie ve Benny Safdie kardeşlerin yönettiği, başrolünde Adam Sandler'ın yer aldığı "Uncut Gems"; Céline Sciamma imzası taşıyan "Portrait Of A Lady On Fire" gibi yapımlar bulunuyor.

Empire listesinin tamamı:

20. "Host" - Rob Savage

19. "Da 5 Bloods" - Spike Lee

18. "Onward" - Dan Scanlon

17. "Tenet" - Christopher Nolan

16. "A Beautiful Day In The Neighbourhood" - Marielle Heller

15. "I’m Thinking of Ending Things" - Charlie Kaufman

14. "Hamilton" - Thomas Kail

13. "1917" - Sam Mendes

12. "Queen & Slim" - Melina Matsoukas

11. "Mangrove" - Steve McQueen

10. "Jojo Rabbit" - Taika Waititi

9. "Mank" - David Fincher

8. "The Lighthouse" - Robert Eggers

7. "Lovers Rock" - Steve McQueen

6. "The Invisible Man" - Leigh Whannell

5. "Saint Maud" - Rose Glass

4. "Rocks" - Sarah Gavron

3. "Uncut Gems" - Josh & Benny Safdie

2. "Portrait Of A Lady On Fire" - Céline Sciamma

1. "Parasite" - Bong Joon-ho