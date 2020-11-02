Emrah Apartmanı’nda umutlar tükendi
Geçen cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyük hasar Bayraklı ilçesinde yaşandı. İlçede yerle bir olan Emrah Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları bu sabah sona erdi. 32 kişiye mezar olan binanın enkazından 15 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük hasara yol açan depremde yıkılan Emrah Apartmanı‘nda yürütülen arama-kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.
Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.
AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.
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