En yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında bakın kaçıncıyız

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:28

Haziranda yüzde 12.62'ye çıkan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Türkiye'yi dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında 14'üncülüğe yükseltti. Dünyada en yüksek enflasyon yüzde 10 binle Venezuela'da bulunuyor.

Onu yüzde 480 enflasyonla Zimbabwe izliyor. Ardından yüzde 100'ün altında ancak Türkiye'den yüksek çift haneli enflasyona sahip ülkeler Güney Sudan, Sudan, Arjantin, Liberya, İran, Haiti, Etiyopya, Özbekistan, Angola, Zambiya ve Sierra Leone olarak sıralanıyor. Sierra Leone'den sonra da Türkiye geliyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda enflasyon analizi yapıldı ve halen yüzde 12 civarındaki yıllık enflasyonun yüzde 15'e tırmanacağı savunuldu.

Sözcü'nün haberine göre, raporda şu tespitler yer aldı:

TEK HANE HAYAL

“Haziran ayında TÜFE'deki artış yüzde 1.13 ile beklentilerin üzerinde çıkarken yıllık enflasyon da yüzde 12.62 oldu. Dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler sıralamasında Türkiye'yi 14'üncülüğe taşıyan bu artış iktidarın yazın tek haneli enflasyon vaadini ve Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 7.4'lük revize enflasyon hedefini de çökertti. Dünya enflasyon liginde Türkiye, Sierra Leone'den sonra 14'üncü sırada bulunuyor. Bu listede, Arjantin dışında Türkiye ile benzer kategoride başka ülke yok. Tüm ekonomisini 3 ay boyunca kapatan Fransa'da Türkiye İstatistik Kurumu ile aynı gün 3 Temmuz'da açıklanan yıllık enflasyon yüzde 0.1 oldu. Bu da Türkiye'deki yıllık enflasyonun 126'da 1'ine karşılık geliyor.”

BİRKAÇ AY İÇİNDE YÜZDE 15'E ULAŞACAK

Raporda, geçen ay enflasyon sepetini oluşturan endekste kapsanan 418 maddeden 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadığı vurgulanarak, 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleştiği belirtildi.

Sağlık harcamaları yüzde 13.5 ile en yüksek yıllık enflasyon artışının gerçekleştiği gruplardan birisi olurken, okullar kapalı olmasına karşın eğitimde yıllık enflasyon yüzde 11.6 düzeyinde arttı.

Raporda, kamu bankalarınca başlatılan konut, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, tatil ve tüketici kredileri kampanyaları ve şimdiden yıl sonu hedefine ulaşan bütçe açıklarıyla birlikte enflasyondaki yükselişin daha da hızlanacağı belirtilerek, birkaç ay sonra yüzde 15'ler düzeyine ulaşacağının öngörüldüğüne de dikkat çekildi.