ENAGrup: Yıllık enflasyon 14,60 değil, 36.72

04 Ocak 2021 Pazartesi, 12:33

Prof. Dr. Veysel Ulusoy yönetimindeki akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), gerçek enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerin çok daha üstünde olduğunu savundu.

YILLIK 36.72 ARALIKTA 4.08

ENAGrup yıllık enflasyonun yüzde 36.72’ye yükseldiğini açıklarken TÜİK yüzde 14.6 olarak duyurmuştu.

ENAGrup, Aralık ayında enflasyonu yüzde 4.08 olarak ölçtüğünü açıkladı. TÜİK ise aralık ayı tüketici enflasyonunun yüzde 1.25 olduğunu açıklamıştı.

ENAGrup’a göre Aralık ayında en fazla zam yüzde 17.58 ile ulaştırmaya geldi. Onu yüzde 11 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

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MetroPOLL, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonunun yüzde 14 arttığını açıklamasının ardından bir araştırma yaptı. Araştırmada enflasyon rakamının ne kadar artmış olduğu soruldu. Araştırma sonucuna göre enflasyonun gerçek rakamını yüzde 30'dan daha fazla görenlerin sayısı yüzde 51.4 oldu.

Araştırmada yurttaşlara, "Sizin gözlemlerinize göre Türkiye’deki enflasyon yani hayat pahalılığı ne kadar artmıştır?" sorusu yöneltildi.

Açıklanan rakamın gerçek olduğunu düşünenler yüzde 11.9 iken, asıl artışın yüzde 14-20 arası olduğunu düşünenler de yüzde 11.9 olarak ortaya çıktı. Enflasyonun yüzde 20-30 arası olduğunu düşünenlerinin sayısı 16.5 iken fikri olmayanların sayısı yüzde 8.4 oldu.