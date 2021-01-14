Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu

14 Ocak 2021 Perşembe, 13:48

Endonezya'daki bir mağaranın duvarında en az 45 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir hayvan çizimi bulundu. Toprak boyasıyla yapılmış yaban domuzu çiziminin dünyanın bir mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi olduğu belirtiliyor.

Sulawesi Adası'nda ücra bir vadide yer alan Leang Tedongnge Mağarası'ndaki çizim, bölgedeki insan yerleşimine ait en eski kanıtı oluşturuyor.

Keşifle ilgili bulgular bilim dergisi Science Advances'ta yayımlandı.

Makalenin yazarlarından Maxime Aubert, "Bu resmi çizenler tamamen modern insanlardı. Bizim gibilerdi. İstedikleri şeyleri çizebilecek kapasite ve araçları vardı" dedi.

136x54 santimetre ölçüsündeki çizimin yaşı, resmin üzerindeki kireç taşı katmanlarından belirlendi. Bunun için uranyum dizini izotoplarının bozunma sürecini temel alan bir tarihleme yöntemi kullanıldı.

Uzmanlar ulaştıkları sonucun sadece kireç taşı incelemesine dayandığı için çizimin daha da eski olabileceğini söylüyor.

Yaban domuzlarının kavgası

Makalede imzası bulunan Adam Brumm da çizimde bir yaban domuzunun iki domuzla kavgasının tasvir edildiğini söyledi.

Çizimde iki el figürü de bulunuyor. Bunların ellerin duvara konduktan sonra üzerlerine boya püskürtülmesiyle yapıldığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar çizimdeki tükürük kalıntılarından DNA örnekleri elde etmeyi de umuyor.

Bilim insanlarına göre bu çizimler, bir figürün resmedildiği bilinen en eski mağara resmi olmasına karşın en eski çizim olmadığına dikkat çekiyor.

2018'de Güney Afrika'nın güneyindeki Blombos Mağarası'nda bulunan bir taş parçasında "hashtag" işaretine benzeyen bir çizim bulunmuştu. Bu çizimin 73 bin yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor.