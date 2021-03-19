Endonezya’da tsunamide öldüğü düşünülen polis 16 yıl sonra akıl hastanesinde çıktı

19 Mart 2021 Cuma, 11:10

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batı kıyısında, 2004’te 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi. Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6'ıncı deprem olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin Açe bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

TSUNAMİ SONRASI TRAVMA YAŞADI

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep’in, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi. Asep’in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük. Hala hayatta olduğunu bilmiyorduk” dedi. Açe Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, ailesinin Asep’in hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.



