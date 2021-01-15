Endonezya'daki depremde ölü sayısı 4'e yükseldi
Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 4’e yükseldiği bildirildi.
Majene Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, kentteki depremin ardından güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının 3 bine ulaştığı ifade edildi.
Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e, yaralananların sayısının 637'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirterek, olası artçı sarsıntıda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan kaçınması uyarısı yaptı.
Bu arada elektrik ve iletişim hatlarında kesintilerin yaşandığı deprem bölgesinde tahliye edilenlere yönelik gerekli yardım çalışmaları devam ediyor.
BMKG merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıklamıştı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtilmişti.
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