Enflasyon martta aylık bazda yüzde 1.08 artarken, yıllık bazda yüzde 16.2’ye çıktı

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), “Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2021”, enflasyonun hız kesmeden arttığını bir kez daha ortaya koydu.

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı mart ayında bir önceki aya (aylık) göre yüzde 1.08, Aralık 2020’ye (3 aylık) göre yüzde 3.71, bir önceki yılın aynı ayına (yıllık) göre yüzde 16.19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.18 artış gerçekleşti. Ayrıca TÜFE mart ayında yıllık bazda son 20 ayın en yüksek değerine de ulaştı. Temmuz 2019’da TÜFE yıllık olarak yüzde 16.65 olmuştu. İşte diğer detaylar:

- 287 maddede arttı: Mart 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş, 287 maddede artış gerçekleşti. 35 maddenin fiyatında ise değişim olmadı.

- Sağlıkta çok yüksek: Ana harcama grupları açısından aylık fiyat hareketlerine bakıldığında en yüksek artış yüzde 3.7 ile sağlıkta oldu. Bunu yüzde 2.77 ile eğitim, yüzde 2.6 ile lokanta ve otel izledi. Ayrıca en büyük ana harcama grubu olan gıdadaki yüzde 1.13’lük artış da dikkat çekti.

- Karnabahar şampiyon: Mart ayındaki aylık artışlara mal ve hizmet bazında bakınca en yüksek artışın yüzde 61.04 ile karnabaharda olduğu görülüyor. Bu ürünü yüzde 27.88 ile sivribiber, yüzde 9.79 ile tavuk eti izledi. Ayrıca kişisel bakım ürünlerindeki artışlar da dikkat çekti. Örneğin tıraş malzemeleri fiyatları yüzde 8.52, saç bakım ürünleri fiyatları yüzde 6.81 arttı. Aylık bazda en çok düşüş ise yüzde 17.3 ile kabakta. Bu ürünü de yüzde 17.08 ile salatalık ve yüzde 15.55 ile kıvırcık izledi.

- Mardin birinci: TÜFE’ye bölgesel bazda bakıldığında en yüksek aylık artışın yüzde 1.54 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan “TRC3”te olduğu görülüyor. Fiyatlar İstanbul’da (TR10) yüzde 0.93, İzmir’de (TR31) yüzde 1.21 ve Ankara’da (TR51) yüzde 1.23 arttı. En az artış ise yüzde 0.64 ile “TRB2”de (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) hesaplandı.

- “Çekirdek” korkuttu: Öte yandan enflasyondaki seyri belirleyen önemli göstergelenden olan ve “çekirdek enflasyon” olarak nitelenen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de (TÜFE B) aylık bazda yüzde 1.26, 3 ayda yüzde 3.73 ve yıllık bazda yüzde 17.49 arttı. Yıllık bazda artış şubat ayında yüzde 16.92 idi.

- Üreticide patlama: TÜİK tarafından yine dün açıklanan “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2021” raporu ise üretimdeki fiyat artışlarının doludizgin sürdüğünü gösterdi. YÜFE (2003=100) 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4.13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8.21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17.04 artış gösterdi.