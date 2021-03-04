Enflasyon sepetinde Ocak'ta yapılan ağırlık değişimi
Merkez Bankası, şubat ayında yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkan enflasyona dair değerlendirmelerini paylaştı.
Merkez Bankası'nın dün açıklanan ve yıllık %15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyeye gelen enflasyon verilerine ilişkin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkan bazı ayrıntılar şöyle:
*Tüketici fiyatları Şubat ayında %0.91 oranında arttı, yıllık enflasyon 0.64 puan yükselişle %15.61 olarak gerçekleşti
*Uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etti
*Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde yükselirken, bu artışa en belirgin katkı temel mal ve gıda gruplarından geldi
*Bu dönemde, birikimli döviz kuru etkilerinin kısmen hafiflemesiyle dayanıklı tüketim malları ve diğer temel mallarda fiyatlar ılımlı bir seyir izlerken, giyim yıllık enflasyonundaki yükseliş devam etti
*Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde artarken, bu gelişmede alt kalemler itibarıyla çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın süregelen yansımaları, et fiyatları ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının etkisi öne çıktı
*Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın, döviz kuru gelişmeleri ve eşel mobil uygulaması neticesinde aylık bazda sınırlı bir artış gösterse de, grup yıllık enflasyonu düşük baz nedeniyle yükseldi
*B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları yükselirken, eğilimleri temel mallar kaynaklı olarak geriledi
*Ocak ayında tüketici enflasyon sepetinde yapılan ağırlık güncellemesinin Şubat ayı itibarıyla enflasyon patikasına 0.4 puan yükseltici etki yaptığı hesaplanmakta
*Bu etkinin, Nisan ayında 0.5 puana ulaştıktan sonra kademeli olarak azalarak, yılsonu itibarıyla ortadan kalkacağı öngörülmekte
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Pekerlere yasak yok!
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
Video Haberler
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
- Çok konuşulacak skeç! İktidara olay gönderme
- Muharrem İnce canlı yayında hedefini açıkladı
- Şişli'de sabah saatlerinde dehşete düşüren olay!
- Yol kenarında bulunan çuvaldan vahşet çıktı!
- Turistleri dolandıran gişe memurlarının görüntüleri
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Pekerlere yasak yok!
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler