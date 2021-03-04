Enflasyon sepetinde Ocak'ta yapılan ağırlık değişimi

04 Mart 2021 Perşembe, 10:34

Merkez Bankası'nın dün açıklanan ve yıllık %15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyeye gelen enflasyon verilerine ilişkin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkan bazı ayrıntılar şöyle:

*Tüketici fiyatları Şubat ayında %0.91 oranında arttı, yıllık enflasyon 0.64 puan yükselişle %15.61 olarak gerçekleşti

*Uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtlarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki güçlü artış eğilimi devam etti

*Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde yükselirken, bu artışa en belirgin katkı temel mal ve gıda gruplarından geldi

*Bu dönemde, birikimli döviz kuru etkilerinin kısmen hafiflemesiyle dayanıklı tüketim malları ve diğer temel mallarda fiyatlar ılımlı bir seyir izlerken, giyim yıllık enflasyonundaki yükseliş devam etti

*Gıda enflasyonu işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde artarken, bu gelişmede alt kalemler itibarıyla çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın süregelen yansımaları, et fiyatları ve uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının etkisi öne çıktı

*Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın, döviz kuru gelişmeleri ve eşel mobil uygulaması neticesinde aylık bazda sınırlı bir artış gösterse de, grup yıllık enflasyonu düşük baz nedeniyle yükseldi

*B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları yükselirken, eğilimleri temel mallar kaynaklı olarak geriledi

*Ocak ayında tüketici enflasyon sepetinde yapılan ağırlık güncellemesinin Şubat ayı itibarıyla enflasyon patikasına 0.4 puan yükseltici etki yaptığı hesaplanmakta

*Bu etkinin, Nisan ayında 0.5 puana ulaştıktan sonra kademeli olarak azalarak, yılsonu itibarıyla ortadan kalkacağı öngörülmekte

Kaynak: Reuters