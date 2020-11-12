Engin Özkoç'tan, İnce'ye: Birbirimizi yıpratma lüksümüz yok

12 Kasım 2020 Perşembe, 16:00

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç’un konuşmasından satır başlarıyla şöyle:

ERDOĞAN VE DAMADI BU EKONOMİDEN SORUMLUDUR

Türkiye’nin en önemli gündem maddesi ekonomi. Ekonomi dediğiniz zaman. Vatandaş ne yiyip içiyor, iş bulabiliyor mu, bunların cevabı bu ülkenin ekonomisinde yatıyor. 18 yıllık AKP iktidarından sonra ekonomi bitmiştir. Hazinede 5 kuruş para yok. Erdoğan yönetimindeki AKP iktidarı, ekonomiyi sıfırlamıştır. Vatandaşın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Erdoğan birinci, damadı ikinci bu ekonominin sorumlu kişileridir. Bunun neticesinde 18 yıllık kötü yönetimden sonra Erdoğan yönetimi acı reçete önermektedir. Acı reçetenin nereden geldiğini biliyorsunuz. Eskiden İMF idi. Şimdi Erdoğan acı reçete öneriyor. Eğer vatandaşa acı reçete söylerken kendileri sarayda yaşamaya devam ediyorlarsa onların bunu söylemeye hakkı yoktur. Reçetenin ikinci bölümünde Erdoğan, ‘hukuk devleti ilkesini güçlendireceğiz’ diyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformundan bahsediyor, sanki adalet sistemindeki bütün mekanizmaları kendileri bozmamış gibi. Yargıya güven en dip noktaya düşmüşken bunun sorumlusu AKP iken bu kadar çıkıp konuşuyorlar. Şimdi de çıkıp ‘yargıda reform yapıyoruz’ diyorlar. Buna inanacak kimse kalmamıştır. Aylarca AYM kararlarının uygulanmadığı Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi ülkede hukuk varlığından söz etmek mümkün değildir.

ELEŞTİREN VATANDAŞ TUTUKLANDI

Vatandaş sokakta röportaj veriyor, AKP iktidarı alıp tutukluyor. İnsanlarımız özgürce eleştiremiyorlar. İki arkadaşımız şu anda tutuklanmış vaziyetteler. Antalya’da röportajda konuşan İsmail Demirbaş, iktidarı eleştirdiği için tutuklandı. Antalya milletvekillerimizi aradım. ‘Bu vatandaşın yanında olun dedim.’ Hem hukuki hem sosyal anlamda yanında olun diye konuştuk. Bu vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Onlar çektikleri acıyı ifade etmişlerdir.

GÖREVİNDEN İSTİFA ET YA DA DERHAL ERKEN SEÇİM

Ekonominin kötü gitmesinin tek sebebi var. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan’ın göreve getirdiği Berat Albayrak’ın istifa etmesi yeterli değildir. İstifa etmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan'dır. Vatandaşı tutuklatarak, insanları konuşturmayarak, milletvekillerini cezaevlerine göndererek bu düştüğü durumdan kurtulamaz. Vatandaş isyan ediyor, ‘bu diktatörlük son bulmalı’ diyor. Haksız mı? Mikrofon uzatıldığında, ‘açım’ dediğinde tutuklanan bir Türkiye'de yaşamak istemiyorlar. Ülkenin yüzde 60'ı asgari ücretle geçiniyor. Diğerleri de 3 bin 500 lirayı geçmeyen ücret alıyor. Üç çocuk sahibi bir aile, beş kişi ne yer? Geçinme ile ilgili aldıkları tek maaş asgari ücret ise sabah öğle akşam simit yiyorsa, kira ve faturalarını ödüyorsa bu ailenin elinde, cebinde tek kuruş kalmıyor. Sen bu ailenin gözünün içine baka ‘dişini sıkacaksın’ diyeceksin. Sen sarayda oturacaksın, insanlar açlığa mahkum edilmiş, simit parası bile olmayan vatandaşa dişini sıkacaksın diyeceksin. Vatandaşın dişini sıkacak hali kalmadı. Ya görevinden istifa et ya da derhal erken seçim. Türkiye’nin tek çaresi budur. Hemen ekonomide düzelme oldu. Türkiye, tüm dünyaya karşı güven istiyor. Eğer ekonomi güveni görünse düzelir. Güvenmedikleri kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN HİÇBİR ÜRÜN İTHAL EDİLMEYECEK

Bir erken seçim neticesinde Millet İttifakı içinde CHP iktidarı söz konusu olursa, herkes bilsin ki Türkiye'de üretilen hiçbir ürün ithal edilmeyecek. Buğdayı ithal etmeyeceğiz çiftçimiz üretecek. Mısır, fasulye ithal edilmeyecektir. Okumak isteyen hiçbir öğrenci ‘yurt bulamadım’ diyemeyecektir. Aile gelirleri sigortası ile Türkiye'de hiçbir çocuk CHP iktidarında aç ve açıkta kalmayacaktır. Biz felaketleri beklemeyeceğiz. Önceden tedbirleri alacağız.

SİYASİ AYAK ORTAYA ÇIKAR DİYE Mİ KORKUYORSUNUZ

Şu iki (CHP) kitabı için AKP iktidarının baskısıyla toplatma kararı alındı. Bu kitapta FETÖ siyasi ayağın neden ortaya çıkarılmadığını sormuşuz. Bylock kullandığı tespit edilen listeyi neden açıklamıyorsun? FETÖ’nin siyasi ayağı ortaya çıkar diye mi korkuyorsun? 15 Temmuz darbe gecesi; cumhurbaşkanının, başbakanın, bakanların, belediye başkanların HTS kayıtları neden açıklanmıyor? ‘Millete sokağa çıkın’ deyip, şehit ailelerine parasını vermeyen Erdoğan, nereye gitti? Ben bilmek istiyorum. Başbakan, bakanlar neredeydi? Darbe girişimi başarılı olsaydı kimlerin devlet koltuklarına oturacağı belliydi, elinizde listesi var. Neden açıklamıyorsunuz? Siyasi ayağın temsilcileri onlar. Millet bilmek istiyor. TBMM'de kurulan araştırma komisyonuna bilgi vermesi gereken MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanı’nın gelmesini Erdoğan neden engellemiştir? Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı ne biliyor. Biz her şeyi yapmışız. Parlamento olarak araştırma komisyonu kurmuşuz. FETÖ borsası nedir? Nasıl oluyor da parası olanlar kurtuluyor? Biz bu soruları bu kitapta sorduğumuz için bu kitap toplatıldı. Yeni yazı geldi, internet sitesinden de kaldırın diyorlar. Neden? Toplumun hafızasını sıfırlamak için.

NE OLDU COVİD BİTTİ Mİ?

‘Biz doğru yönetiyoruz’ diyorlar. Hayır, doğru yönetmiyorsunuz. Salgın ile yapılan çalışmaları bile doğru yönetemediniz.65 yaş üstünün belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak. Ne oldu bitti mi Covid? Bir tek Covid’i 65 yaş üstü mü taşıyor? Dün sağlık çalışanları, ‘tükendik ışık yak’ diye protesto yaptılar. Neden Covid’e yakalandığı zaman sağlık çalışanları meslek hastalığı sayılmıyor? Türkiye’de şu andan itibaren hiçbir şey doğru yönetilmiyor. Ekonomi, eğitim, sağlık çok zor durumda ama Türkiye çaresiz değil. Çünkü CHP var, Millet İttifakı var.

“85’E YAKIN SİYASİ PARTİ VAR. 86, 87 OLUR”

Muharrem İnce’nin “Amacımız CHP'yi düzeltebiliyorsak düzeltmek. Düzeltemiyorsak parti kurarız. Millet ne derse ona yapacağız" ifadelerinin sorulması üzerine Özkoç, şu yanıtı verdi:

“CHP yaklaşık 100 yıllık birikime sahip Türkiye'nin kurucu siyasi partilerinden bir tanesidir. CHP'nin ilk Genel Başkanı, kuruluşun ve kurtuluşun lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'tür. CHP'nin kurumsal yapısını zedeleyecek, onu rencide edecek hele ki Türkiye’nin bu kadar sıkıntılı bir döneminde Türkiye’yi mağdur eden bir iktidara karşı değil de CHP’nin varlığına ve birikimine ve kurumsal yapısına karşı söz söyleyecek bir yaklaşım hiçbir zaman doğru olmaz. Ancak CHP demokrasi ile özgürlükle, ifadelerin özgürce kullanılması ile de kendi iç yönetimi sağlayan bir siyasi partidir. Hem bu siyasi parti içerisinden hem de birçok partiden insanlar ayrılıp da Türkiye'de siyasi parti kurmuşlardır. 85’e yakın siyasi parti vardır. 86 olur, 87 olur. Türkiye Cumhuriyeti bunları kucaklar, değerlendirir ve gerçekten karşılıkları ne ise milletimiz o karşılığı kendilerine verirler. Bizim birbirimizi yıpratmaya, birbirimizi gücendirmeye, birbirimizi kırmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Çünkü önümüzde zorlu bir süreç var. Bu zorlu sürecin mimarları AKP iktidarı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eğer milletimiz için hepimiz birlikte mücadele etmezsek o zaman bu mücadelede sıkıntılar yaşarız. O yüzden hedefimiz Türkiye’nin laik, özgür, demokratik bir parlamenter sisteme kavuşmasıdır. O gün gelinceye kadar milletin yüreğinde yer alan herkesin birbirine sarılarak mücadele etmesi gerekir.”