Erbaş'a suç duyurusu: Gerçekleşecek saldırıların mesuliyeti yetkililere aittir

09 Kasım 2020 Pazartesi, 16:11

Ateizm Derneği, "ahirete inancı olmayanların her türlü kötülüğü yapabileceğini" söyleyen Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Derneğin yaptığı açıklamada, Erbaş'ın inançsızları hedef alarak, “ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir” söyleminde bulunduğu belirtilerek "Türkiye Cumhuriyetinin eşit yurttaşları olan inançsızların, böylesine ayrıştırıcı ve sorumsuz açıklamalar nedeniyle toplumsal baskıya ve şiddete maruz kalmaları, can güvenliklerinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Bu bağlamda inançsızlara yönelik gerçekleşebilecek saldırıların mesuliyeti, dini farklılıkları kullanarak toplumsal uzlaşmanın önünü kesen ve bu açıklamalar karşısında gerekli girişimlerde bulunmayarak böyle eylemlerin devamlılığını sağlayan yetkililere aittir." denildi.

Ateizm Derneği'nin bu nefret söyleminin hem Anayasa’nın hem de Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiğini göz önünde bulundurduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda Erbaş hakkında laik Türkiye Cumhuriyetinde yaşamakta olan inançsız vatandaşlara alenen hakaret etmek, bu kişiler aleyhinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak" suçları çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklama "Ateizm Derneği olarak, inanca dayalı farklılıkların devlet yetkilileri tarafından körüklenmesini son derece tehlikeli bulduğumuzun bir kez daha altını çiziyor, toplumsal huzurun sağlanması için yetkilileri makamlarının gerektirdiği sorumluluğu göstermeye davet ediyoruz." ifadeleriyle tamamlandı.















