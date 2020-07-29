Erbaş'tan dini liderlere Ayasofya mektubu

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:57

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra cami olarak yeniden ibadete açılmasından dolayı Müslüman dini liderlere birer mektup gönderdi.

Ayasofya’nın yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını belirten Erbaş mektubunda, “Öncelikle her Müslüman gibi ben de bu değişiklikten duyduğum coşkun heyecanı ve mutluluğu sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.

Erbaş, ‘Türkiye’deki her Müslümanın kalbinde bir Ayasofya sevdasının varolageldiğini ve bu sebeple de yıllarca, tekrar mabede dönüştürülmesi için yürüyüşler düzenlendiğini, piyesler tertip edilip şiirler yazıldığını’ belirtti. Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah’a secde edilecek bir mekana dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır.”

Müslüman dini liderlerin Kurban Bayramı’nı da tebrik eden Başkan Erbaş, “Zat-ı alinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya’da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunarım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, elinde bir kılıç ile birlikte minbere çıkarak bir hutbe okumuş; hutbede yer alan “Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” kısmının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik olduğu gerekçesiyle tepki çekmişti.