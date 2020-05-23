Erdoğan açıkladı Oktay ‘yetki yok’ dedi

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 17 Nisan 2020 tarihinde Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Salıcı, önergede iktidarın sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu yönelttti.

Salıcı’nın önergesine yaklaşık bir ay sonra yanıt veren Cumhurbaşkanı Oktay, Erdoğan’ın 18 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde bugün başlayacak ve dört gün sürecek sokağa çıkma yasağına ilişkin ayrıntıları açıklamasına karşın, yetkinin Cumhurbaşkanlığı’nda olmadığını ifade ederek İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğini dile getirdi.

Oktay’ın verdiği yanıtı değerlendiren Salıcı, iktidar sözcülerinin aldığı her kararda “Cumhurbaşkanımızın talimatı ve onayıyla” ifadesine yer verdiğine dikkat çekerek, önergeyi yanıtlamamak için topun İçişleri Bakanlığı’na atıldığını ifade etti.