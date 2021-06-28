Erdoğan açıkladı: "Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik, test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik, test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
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