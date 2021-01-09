Erdoğan, Asiltürk ile görüşünce AKP'li Turan’ın ifadeleri değişti

09 Ocak 2021 Cumartesi, 19:25

AKP'li Bülent Turan geçmişte attığı bir tweette Saadet Partisi hakkında, "Partinin oyunu yüzde 1'lere düşür, savunduğun tüm değerleri bir kenara bırakarak CHP'ye kuyruk, HDP'ye vagon ol, her milli konunun karşısında olmayı hedeflemiş zannet, sonra partinden AK Parti'ye geçiş olunca da en ağır hakaretleri et. Yaşınız hak ettiğiniz cevabı almanıza engel" diyerek Karamollaoğlu'nu hedef almıştı.

Bugün Erdoğan'ın Asiltürk ile görüşmesinin ardından Turan, SP'yi öven bir paylaşım yaptı. AKP'li Bülent Turan paylaşımında, "Saadet Partisi tabanıyla bağımsız dış politika,savunma sanayi,Ayasofya,başörtüsü vs birçok konuda Erbakan Hocamızın da ideali olan ortak paydamız olduğu aşikar. Meseleye sayısal beraberlikten öte bakmak aklı selimin gereği. Milli Görüşün varlığına mugayir duruş vicdanlara ters!" dedi.

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Bu yöndeki eleştirilere yanıt veren Turan, "2 tweet de Erbakan hocanın yapmayacağı işlerin, gitmeyeceği yolların, içinde büyüdüğüm Milli Görüş camiasına reva görülmesine olan isyandır" açıklaması yaptı.