Erdoğan, Asiltürk ile görüşünce AKP'li Turan’ın ifadeleri değişti
Başta Saadet Partisi'ni eleştiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesinin ardından övmesi dikkat çekti.
AKP'li Bülent Turan geçmişte attığı bir tweette Saadet Partisi hakkında, "Partinin oyunu yüzde 1'lere düşür, savunduğun tüm değerleri bir kenara bırakarak CHP'ye kuyruk, HDP'ye vagon ol, her milli konunun karşısında olmayı hedeflemiş zannet, sonra partinden AK Parti'ye geçiş olunca da en ağır hakaretleri et. Yaşınız hak ettiğiniz cevabı almanıza engel" diyerek Karamollaoğlu'nu hedef almıştı.
Bugün Erdoğan'ın Asiltürk ile görüşmesinin ardından Turan, SP'yi öven bir paylaşım yaptı. AKP'li Bülent Turan paylaşımında, "Saadet Partisi tabanıyla bağımsız dış politika,savunma sanayi,Ayasofya,başörtüsü vs birçok konuda Erbakan Hocamızın da ideali olan ortak paydamız olduğu aşikar. Meseleye sayısal beraberlikten öte bakmak aklı selimin gereği. Milli Görüşün varlığına mugayir duruş vicdanlara ters!" dedi.
ÖNCE:
SONRA:
Bu yöndeki eleştirilere yanıt veren Turan, "2 tweet de Erbakan hocanın yapmayacağı işlerin, gitmeyeceği yolların, içinde büyüdüğüm Milli Görüş camiasına reva görülmesine olan isyandır" açıklaması yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması