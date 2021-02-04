Erdoğan: Bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar

04 Şubat 2021 Perşembe, 14:34

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi temel amacımız eğitim kurumlarının kalite odaklı faaliyetler yürütmesi, bilimsel alanların desteklenmesidir. Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden bir iklimin oluşturulmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi olması için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.

"HALA HÜKÜMRANLIK ALANLARINI KORUMANIN PEŞİNDE OLANLAR VAR"

Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Lakin hala devlet ve toplumdan kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil; ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmetle mükellef olduklarını anlayacaklar, kendi kişisel çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskelerinin altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

"YÖK YÖNETİMİ DAHİ REKTÖR ATAMAMAK İÇİN ENGEL ÇIKARMIŞTI"

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde, fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim sunma gayesi var. Buna da karşı çıktılar. Sosyal ve kültürel kimi sebepler yüzünden kendi şehrinin dışına çıkamayan yüz binlerce gencimizin bu sayede yükseköğretime kazandırdık. Her ile bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Artık YÖK, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü. Bu üniversitelerimizden asırlık geçmişe sahip pek çok kurumu geride bırakarak dünyada ilk 1000 içine girme başarısını gösterenler de var. Yükseköğretim için belirlenen kadrolarda yeni kurulan üniversitelerin desteklenmesine özel önem veriyoruz.

Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci, geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10'a girme başarısını gösterdi. YÖK Anadolu projesi gibi yeni atılım ve projeleri önemli görüyoruz.

YÖK'TEN İKİ YENİ PROJE

Buradan yeni bir projemizi daha duyurmak istiyorum. YÖK Akademik kariyer liyakat projesi. Bu projemizin amacı; doktoralı insan kaynaklarının yüksek öğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamına olanak sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını başarıyla tamamlamış bütün akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya gelecektir. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz.

Bir diğer projemiz ise; dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarının, uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders verebilmelerine imkan sağlayacak çalışmasıdır. Amacımız, gençlerimizin kendi ülkelerinde iken bile uluslararası bütünleşmeye adım atmaları ve farklı akademik kültürlerle tanışmalarıdır.



