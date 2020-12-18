Erdoğan Cuma namazında konuştu: Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor

18 Aralık 2020 Cuma, 14:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Cami’inde cuma namazını kılmasının ardından cami içerisinde cemaate seslendi, koronavirüs salgını hakkında uyarılarda bulundu.

“Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız." diyen Erdoğan, "Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten." dedi.

Yılbaşında uygulanacak yasakları da hatırlatan Erdoğan, "Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21.00’da başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" diye konuştu.

