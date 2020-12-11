Erdoğan, Fahrettin Altun ve eşinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusu

11 Aralık 2020 Cuma, 16:49

HKP, kamuda görevli kişilerin çift maaş almasına karşı suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından verilen dilekçede yetkililerin, “Görevi kötüye kullanmak suretiyle kamuyu zarara uğratmak”, “Vatandaşların Kamu Hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi”, “Kamu görevlisinin ticareti”, “Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçları işledikleri iddia edildi.

‘ARPALIK AİLE ŞİRKETİ’

HKP’nin suç duyurusu dilekçesinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı “Arpalık Aile Şirketi” adlı çalışmada isimleri anılan, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyelerine, Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı alan eski milletvekillerine, eski bakanlara ve milletvekillerine dağıtılan arpalıklarla siyasi dengeleri tutturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

‘VERGİLERİ DE DEVLETE YIKTILAR’

Çifte maaşın yanı sıra vergiden muaf tutuldukları belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“AKP’de siyaset yapanlara ve onların bürokratlarına sağlanan ballı börekler sadece çifter maaşla da sınırlı değildir. 11 Nisan 2020 tarih ve 31096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuda çalışıp kamunun diğer kurumlarında yönetim, denetim ve tasfiye (kayyumlar dâhil) görevlerinde bulunanlara ödenen tüm ücretlerin vergisini de devlete yıktılar. Düzenlemeye göre, kamu ve kurum kuruluşlarında 2018 ve devamındaki yıllarda ‘denetim, tasfiye ve yönetim kurullarında’ bulunmaları durumunda ödenecek ücretler üzerinden yapılacak her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluşlar tarafından ödenecektir. Yani iktidara yakınlığı nedeniyle ikinci ve üçüncü kurumlardan maaş alan ve buralardan aldıkları maaşları 49 bin lirayı aşan bürokratları aylık ücret ve ek ödemelerinin karşılığından herhangi bir vergi ödemeyeceklerdir. Başka bir anlatımla; birden fazla kurumdan ücret geliri elde edip toplam yıllık gelirleri 49 bin lirayı aşan tüm çalışanlar beyanname verip yüzde 15 yerine yüzde 27 oranında Gelir Vergisi öderken, çok koltuklu bürokratlar hem yüksek kazanç elde ediyor hem de vergiden kurtuluyorlar.”

‘ARPALIK REJİMİ KURDULAR’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li siyasetçilerin ülkede, “Arpalık Rejimi” kurdukları ifade edilen dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memuriyete alınma koşulları açık olmasına karşın bu yasanın aradığı liyakat sistemi tamamen terk edilmiş durumdadır. Sadece Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve sadece onun istediği pek çok kişi sınavsız olarak Devlet kadrolarına, yani ‘istisnai memuriyete’ atanmaktalar. Kamu mallarının kamunun hizmetinde kalması için; buraların yandaşlara arpalık cenneti yapılmasına, yerli-yabancı parababalarına yeyim ettirilmesine karşı amansız bir mücadele yürütmektedir. Kim olursa olsun, kanunsuzluk yapanların karşısında tüyü bitmemiş yetimin hakkını aramaktadır.

‘SAVCILARIN RE’SEN SORUŞTURMA BAŞLATMASI GEREKİR’

Esasen bu kamuda çifte maaş rezaleti yıllardır ülkenin gündeminde olmasına karşın, son bütçe görüşmeleri nedeniyle bir kez daha güncellenmiştir. Dolayısıyla savcılıkların re’sen soruşturma başlatması gerekirdi.Cumhuriyetin ve Cumhuriyet vatandaşlarının hak ve çıkarlarının bir avuç liyakatsiz insan tarafından gasp edilmesine Cumhuriyetin Savcılarının da sessiz kalmaması birincil görevleridir.”