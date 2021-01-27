Erdoğan ile görüşen Gülistan'ın annesi: Umutluyuz kızımız bulunacak

27 Ocak 2021 Çarşamba, 08:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye ve babası Halit Doku ile görüştü.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Çayırdere Mahallesi'nde yaşayan aile, görüşmeden sonra umutlarının arttığını söyledi. Kızının fotoğrafına bakarken gözyaşlarını tutamadığını ve odasındaki eşyalara, kitaplara dokunamadıklarını ifade eden Bedriye Doku, Gülistan'dan gelen haberi umutla bekledikleri söyledi.

'BAŞIMI YASTIĞA KOYDUĞUMDA, RUHUM TUNCELİ DAĞLARINDA GEZİYOR'

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, gece başını yastığa koyduğunda ruhunun Tunceli'nin dağlarında gezip kızını aradığını belirterek, "Bir saate yakın konuştuk, sağ olsun bizi dinledi. Biz de derdimizi anlattık. Ben de köprüde çekili olan bir fotoğrafla Gülistan'ın fotoğrafını gösterdim. Fotoğraflara baktı. Köprünün üstündeki fotoğraf için 'Bu kız Gülistan değil, hiç benzemiyor' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O benim kızımı bulamazsa kim bulabilir? İnşallah bizim dualarımız kabul olur, kızımızı bir yerde bulurlar. Ölü ya da sağ. Ölüm Allah'ın emri ama benim için her gün ölümdür. Gece başımı yastığa koyuyorum, uyku muyku yok. Ruhum Tunceli'nin dağlarında geziyor. Acaba benim kızım nerede? Burada mıdır? Bu suda mıdır? Bu çukurda mıdır? Kızımın başına ne geldi? Bunları düşünüyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Benim başıma verdi, kimsenin başına vermesin. Kimin evladı varsa beni anlıyor, ne haldeyim. Her gün ölüyorum. Hele kayıp çok daha zor" dedi.

'CUMHURBAŞKANI İNŞALLAH KIZIMIZI BULACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuktan sonra umutlandığını aktaran Bedriye Doku, "Umutluyuz. İnşallah bizim kızımızı bulacak. Biz derdimizi söyledik, o da dinledi sağ olsun. Allah razı olsun, Allah bin kere razı olsun. Ben önce Allah'a, sonra devlete kızımı emanet ettim. Benim kızım benim evimde kaybolmadı. Kızım üniversite öğrencisi, 21 yaşında bir kız. Allah yardım etsin" diye konuştu.

'BİZİM DE KIZIMIZDIR'

Gülistan'ın babası Halit Doku ise görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da bulunduğunu kaydederek, kendileriyle ilgilenildiğini ve Cumhurbaşkanı'nın kızlarının bulunması için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediğini anlattı. Halit Doku, şunları söyledi:

"Tunceli Valisi'nin yardımıyla gittik. Tunceli Valisi, Süleyman Soylu'ya söyledi. O da 'tamam, getirin görüşelim' dedi. Benle hanımım beraber gidip görüştük. Bizimle ilgilendiler. Yaklaşık bir saat sürdü. Bir odada yalnız görüştük. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Valisi ve biz vardık. Cumhurbaşkanı, 'gerekeni yapacağım, illaki bulacağız, size söz veriyorum, ne olmuşsa, katili kimse illaki bulacağız' dedi. Ben çobanlık yaparak kızımı okutturdum. Sadece bu kızımı değil üç çocuğumu daha okuttum. Üçü de üniversite kazanıp, bitirdiler. Hangi şartlarda çocuklarımı okutturduğumu söyledim Cumhurbaşkanımıza. O da, 'araştırın, bulalım, ailesi mağdurdur, köydedir, çobanlık yaparak 3 kızını okutturmuş, yardım edin bunu çıkaralım, bu sizin kızınız tek değil, bizim de kızımızdır, siz bunu bize teslim etmişsiniz, yurda, okula teslim etmişsiniz' dedi."

'OKUSUNLAR İSTEDİM'

Üç kızını da okuttuğunu dile getiren Halit Doku, "Gülistan, Aygül ve Bahar'ı okuttum. İki oğlum da var ama onlar okumadılar. İkisini de evlendirmişim. Benim okumam yazmam yoktur, ben konuşamıyorum. Dedim bari onlar okusunlar. Belki millete, devlete, bize faydaları olur. Onu da kaybettik artık" dedi.



