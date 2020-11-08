Erdoğan, İzmir depreminin faturasını CHP'ye çıkardı

08 Kasım 2020 Pazar, 14:52

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AKP Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

MİLLETLE ARASINA DUVAR ÖRENİN PARTİDE YERİ YOK

AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.

Hiçbir sıfat, milleti hor görmenin bahanesi olamaz. Teşkilatlarımızdaki değişimin dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.

İZMİR DEPREMİ

“İzmir depremi hepimize tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli, 1999 depreminden dolayı acıları en iyi bilen kentlerin başında geliyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu. İnşallah bir yıl içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Yıkılan ve yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. Esnafa 50 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor.

İKİ HAFTA İÇİNDE HAZIR HALE GELECEK

Toplam 1312 adetlik iki konteynır kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor, bunlar iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecektir. Hasar tespit çalışmalarını Salı gününe kadar bitiriyoruz. Amacımız az katlı, sağlam, konforlu binalar inşa ederek depremin yıldönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır. Bedeli hiç bir yer hesabı ve maddi karşılıkla ifade edilemez. Konutlar 2 yılı ödemesiz hak sahiplerine verilecektir. Devlet gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum.

İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz. Her yerde yatay mimari diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz.

Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki ‘Ya hayır konuşun ya da susun’ Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın.

Bugüne kadar şehirlerimizin önemli bir kısmını adeta baştan inşa ederek önemli bir yere geldik. Zamanın dar olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde riskli bölgelerde acilen dönüştürülmesi gereken konutları tekrar inşa ederek bu hususta da tarihi bir imza atacağız.”