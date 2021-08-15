Erdoğan kendisini yalanladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından yaptığı açıklama 3 gün önceki konuşmasını akıllara getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Afganistan’dan Türkiye’e gelen göçmenlerle ilgili konuşan Erdoğan, “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız.” dedi.
ERDOĞAN KENDİSİNİ YALANLADI
Erdoğan’ın göçmen açıklaması ise akıllara CNN Türk - Kanal D ortak yayınında yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.
Erdoğan 3 gün önce yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil.” demişti.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Erdoğan 3 gün önce Afganistan'dan göç akını yok. Bu sosyal medyanın yalanı demişti. Bugün kendisini yalanlayıp var dedi. Göçlere karşı önlemini merak ediyorsanız söyleyeyim: Avrupa'nın huzuru düşünüyor.” ifadelerini kullandı.
3 GÜNDE KENDİSİNİ YALANLADI!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 15, 2021
Erdoğan 3 gün önce Afganistan'dan göç akını yok. Bu sosyal medyanın yalanı demişti. Bugün kendisini yalanlayıp var dedi. Göçlere karşı önlemini merak ediyorsanız söyleyeyim: Avrupa'nın huzuru düşünüyor. pic.twitter.com/8zBUgPsYP9
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