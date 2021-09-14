Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Şurası’nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2021 Salı, 22:27
Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Şurası'nın bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Millî Eğitim Şûrası’nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Millî Eğitim Şûrası’nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.




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