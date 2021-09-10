Erdoğan: Raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Son dönemde derinleşen hayat pahalılığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine girdi. Erdoğan, "fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini" dile getirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.
Konuşmasında ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, "koronavirüs salgını döneminde tüm ülkeler küçülürken, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda olumlu yönde ayrıştığını" öne sürdü.
Merkez Bankası rezervlerinin 118 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, "Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor." dedi.
Erdoğan, yurttaşların belini büken hayat pahalılığıyla ilgili de ''İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız'' dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:
"FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ''
''Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı.
Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diye sorup duruyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.
''ARTIK GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETME VAKTİ
Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir"
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