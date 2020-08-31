Erdoğan'a 'Soylu' sitemi: Birlik beraberlik kardeşlik bu mu?

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:56

TİP Hatay Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında, 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan ile ilgili tartışma sonrası AKP içerisinde dikkat çeken bir tepki geldi.

Tepkinin adresi Bakan Süleyman Soylu'ya en yakın isimlerden olan, İçişleri Bakanlığı'nda bir dönem müşavirlik görevinde de bulunan, Bakan danışmanı Fevzi Sevgili oldu.

Odatv'nin haberine göre, Siirt'in önde gelen ve "Ömeriler" olarak tanınan “şeyh ailesi”nin mensubu olan Fevzi Sevgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soylu’nun yalnız bırakıldığını ileri sürdü.

“BİRLİK BERABERLİK KARDEŞLİK DAYANIŞMA BU MUDUR”

Fevzi Sevgili, direkt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendiği paylaşımında, AKP teşkilatlarını şikayet etti. Siirt’in önde gelen isimlerinden olan Sevgili, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanıma Arzımdır:

Dün geceden beri bütün terör örgütleri ve destekleyicileri bilinçli ve organize bir şekilde İçişleri Bakanımız Sn Süleyman Soylu’ya saldırıyor, hakaret ediyorlar...

Milletimiz bunlara elbette ki gerekli cevabı veriyor ve de vermeye devam edecektir.

Üzücü olan durum ise şudur; Ak Parti’de il başkanlığı yapmış biri olarak görüyor ve söylüyorum. Ne Ak Parti Genel Merkezinden,

Ne de Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Milletvekillerimizden bu olaya ses çıkaran tek bir twit görmedim…

Birlik beraberlik kardeşlik dayanışma bu mudur?

Gözden kaçırılan sanırım şu, bu saldırı bireysel şahsi bir saldırı değil… Birlik beraberlik içerisinde birbirimizi korur, destek olmaz isek, bu saldırılar partinin her kademesine artarak devam edecektir… Üzülmemek elde değil…”