Çalışma Bakanı Bilgin '1 Mayıs' mesajında işçilere değinmedi, Erdoğan'ı övdü

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü.

Bilgin, Twitter hesabından yapığı açıklamada, "1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır" dedi.

Bakan Bilgin, "Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız" dedi.

Bilgin'in mesajında işçilere değinmeden sadece AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi dikkat çekti.

Önceden yasaklarla anılan 1 Mayıs’ların Sn. Cumhurbaşkanımız’ın iradesiyle 2009 yılında Emek ve Dayanışma günü olarak tanınması ve resmî tatil yapılması özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız. https://t.co/VzSZ32CElC — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 1, 2021

Bilgin'in işçilere değinmeden yayımladığı bu mesaja sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

O tepkilerden bazıları şöyle:





Emek, Emekçi ve EYT Düşmanı olarak,

ERKEN SEÇİM le Birlikte siz de

Siyaset Tarihinin Tozlu raflarına

Kalkacaksınız!#1MAYIS#Yaşasın1Mayıs#EmeklilikteYaşaTakılanlar — 01 Ali ULUTAŞ (EYT) (@1997au71) May 1, 2021

Sizin için Hak ? Adalet ?

Bir Anlam İfade Ediyor mu ?#EmeklilikteYaşaTakılanlar — EYT Bisseli Erhan (@eyt032) May 1, 2021

Vedat Bey yaşınız tutmuyor galiba. Sokaklarda kutladığımız son 1 Mayıs 2012'deydi. Özgürlük ve demokrasi Sn. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokaklara alanlara yayılamadı. Çalışma bakanı olarak emekçiler için de 2 çift laf etseydiniz. — Tania Taşçıoglu Baykal (@peksimet) May 1, 2021

Mesela taksim meydanında olacakmısınız VEDAT bey?yoksa cumhurbaşkanının uygun gördüğü boş aralarda mı? — Murat.. (@msiyam1907) May 1, 2021