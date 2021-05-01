Çalışma Bakanı Bilgin '1 Mayıs' mesajında işçilere değinmedi, Erdoğan'ı övdü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yayımladığı 1 Mayıs mesajında işçilere değinmeden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü.
Bilgin, Twitter hesabından yapığı açıklamada, "1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır" dedi.
Bakan Bilgin, "Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız" dedi.
Bilgin'in mesajında işçilere değinmeden sadece AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi dikkat çekti.
Önceden yasaklarla anılan 1 Mayıs’ların Sn. Cumhurbaşkanımız’ın iradesiyle 2009 yılında Emek ve Dayanışma günü olarak tanınması ve resmî tatil yapılması özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır. Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız. https://t.co/VzSZ32CElC— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 1, 2021
Bilgin'in işçilere değinmeden yayımladığı bu mesaja sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.
O tepkilerden bazıları şöyle:
Emek, Emekçi ve EYT Düşmanı olarak,— 01 Ali ULUTAŞ (EYT) (@1997au71) May 1, 2021
ERKEN SEÇİM le Birlikte siz de
Siyaset Tarihinin Tozlu raflarına
Kalkacaksınız!#1MAYIS#Yaşasın1Mayıs#EmeklilikteYaşaTakılanlar
Sizin için Hak ? Adalet ?— EYT Bisseli Erhan (@eyt032) May 1, 2021
Bir Anlam İfade Ediyor mu ?#EmeklilikteYaşaTakılanlar
Vedat Bey yaşınız tutmuyor galiba. Sokaklarda kutladığımız son 1 Mayıs 2012'deydi. Özgürlük ve demokrasi Sn. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle sokaklara alanlara yayılamadı. Çalışma bakanı olarak emekçiler için de 2 çift laf etseydiniz.— Tania Taşçıoglu Baykal (@peksimet) May 1, 2021
Mesela taksim meydanında olacakmısınız VEDAT bey?yoksa cumhurbaşkanının uygun gördüğü boş aralarda mı?— Murat.. (@msiyam1907) May 1, 2021
Eveeet sayın vedat bilginde sarayın yalakası çıktı kendi iradesiyle fikrini iradesiyle söyleyecek onurlu mileten yana olacak biri yokmu her kim göreve gelse saraydan korkarak kendi iradesini söyleyemiyor tek adam iradesinin örneği bilinmelidirki mturk mileti bir kişiden büyüktür— EYT Özgür Ayaz (@zgrAyaz60216840) May 1, 2021
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