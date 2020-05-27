Erdoğan'dan 4 CHP’li hakkında suç duyurusu

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine hakaret ettiği iddia edilen 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

İktidara yakın A Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından, 4 CHP'li isim hakkında 'hakaret' gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Bu isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül'ün olduğu belirtildi.

AVUKATI DUYURMUŞTU

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, 7 yıl önce attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

"SİLMEK SENİ KURTARMAYACAK"

Avukat Mustafa Doğan İnal da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, “Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." demişti.

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